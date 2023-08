Biden limita gli investimenti USA su chip e AI in Cina in nome della sicurezza nazionale

La difesa della sicurezza nazionale americana passa dalla protezione delle "tecnologie fondamentali per la prossima generazione di innovazione militare". Tre sono i settori coinvolti:

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno firmato un ordine esecutivo con cui vengono imposte nuove limitazioni agli investimenti di aziende americane in Cina , Hong Kong e Macao inclusi. La Casa Bianca alza così ulteriormente il livello di attenzione e di difesa dai potenziali pericoli che minano la sicurezza del Paese, seguendo la linea tracciata inizialmente dall'Amministrazione Trump con il ban imposto a Huawei.

COSA PREVEDE L'ORDINE ESECUTIVO

Questo programma cercherà di impedire ai Paesi stranieri che destano preoccupazione di sfruttare gli investimenti statunitensi in questo ristretto insieme di tecnologie che sono fondamentali per supportare il loro sviluppo di capacità militari, di intelligence, di sorveglianza ed informatiche che mettono a rischio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

L'approccio utilizzato dagli USA sarà quello chiamato "small yard, high fence", ovvero piccolo cortile, alta recinzione. Verranno controllati i flussi in entrata e in uscita. L'ordine esecutivo è frutto di un lungo lavoro condotto dalla Casa Bianca che ha coinvolto tutti i portatori di interesse ed entrerà in vigore nel 2024.