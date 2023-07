WhatsApp aggiorna l'informativa sulla privacy per adeguarsi al GDPR

WhatsApp ha aggiornato nei giorni scorsi la sua informativa sulla privacy in ottemperanza a quanto deciso lo scorso gennaio dall'Irish Data Protection Commission (DPC), la Commissione irlandese per la protezione dei dati, che le aveva imposto anche una multa da 5,5 milioni di euro per ave r violato il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

AGGIORNATA LA PRIVACY POLICY

Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy per chiarire in che modo, ai sensi del GDPR, facciamo affidamento sugli interessi legittimi come base giuridica per usare le informazioni dell'utente:

WhatsApp ha quindi apportato delle modifiche alla politica sulla privacy , iniziando anche ad avvisare gli utenti con una notifica in app , affermando di fare affidamento "sugli interessi legittimi" come base legale per utilizzare le informazioni degli utenti. WhatsApp ha detto che le nuove modifiche non influenzeranno gli utenti, la crittografia o la condivisione dei dati con altre piattaforme di Meta

WHATSAPP ERA STATA GIÀ MULTATA

Tutto questa storia è iniziata nel 2018, quando la DPC aveva avviato un'indagine su una potenziale violazione della normativa da parte di WhatsApp, Instagram e Facebook in seguito alla denuncia portata avanti dall'attivista austriaco Max Schrems. Dall'indagine emerse che WhatsApp Ireland non aveva chiarito in modo esplicito la base legale o le ragioni per la richiesta di elaborazione dei dati degli utenti, violando diversi articoli della GDPR.

La multa da 5,5 milioni di euro era stata ritenuta dal regolatore anche relativamente bassa in quanto a WhatsApp era stata già inflitta una multa di 225 milioni di euro nel 2021 per violazioni simili. Questa più recente era stata considerata meno grave in quanto l'app di messaggistica non elaborava i dati degli utenti per targettizzarli con annunci personalizzati.