TikTok ha annunciato un aggiornamento per il Family Pairing o Collegamento Famigliare e il nuovo Youth Council. Il Collegamento Famigliare non è inedito, è stato lanciato nel 2020 e lo scorso anno è arrivato un nuovo strumento per filtrare i contenuti in modo da impedire a video con parole o hashtag indesiderati di finire nelle sezioni Per Te o Seguiti. Oggi il social cinese introduce all'interno del Collegamento Famigliare un nuovo strumento per genitori e tutori che permette loro di ridurre la possibilità che i minori vedano contenuti indesiderati.

Ora i ragazzi possono visualizzare per impostazione predefinita le parole chiave inserite dall'adulto di riferimento: "Le parole chiave aggiunte dagli adulti costituiranno un livello personalizzato che si aggiungono al nostro sistema di Content Levels, che già aiuta a impedire che i contenuti con temi più complessi, o che richiedono una maggiore maturità di giudizio, raggiungano un pubblico di età compresa tra 13 e 17 anni", aggiunge il social.

Altra novità è la nascita del Global Youth Council che entro fine anno sarà a regime per ascoltare esperienze, consigli e suggerimenti da parte di chi utilizza la piattaforma nel mondo e nel concreto, così da intercettare le modifiche necessarie a rendere l'esperienza d'uso più sicura possibile.

L’ascolto - spiega TikTok - ci aiuta a evitare di progettare soluzioni per la sicurezza degli adolescenti inefficaci o inadeguate per la community che intendono proteggere e ci rende un partner sempre più affidabile per gli adulti di riferimento dei ragazzi, in quanto possiamo rappresentarne meglio le esigenze di sicurezza e benessere.

Ad aprile i Montana è stato il primo Paese USA a prendere seri provvedimenti nei confronti di TikTok, vietandolo a partire dal 2024. Si è aperto però un problema di costituzionalità della misura che ha prima favorito l'"insurrezione" di cinque creator locali che lavorano con il social, poi del social stesso che nei giorni seguenti ha fatto altrettanto. Gli sforzi del social per rassicurare gli occidentali sui dati e sulla sicurezza della piattaforma sono sotto gli occhi di chiunque, basteranno a spazzare via le ombre dal futuro di TikTok in occidente?