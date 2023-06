Telemarketing selvaggio in Italia, per la prima volta banche dati confiscate

Per la prima volta in Italia sono state confiscate le banche dati utilizzate da alcune società impegnate in attività di telemarketing illegale. Sulla base dei provvedimenti adottati dal Garante della privacy sono in corso da questa mattina una serie di perquisizioni presso le sedi di Mas srls, Mas srl, Sesta Impresa srl e Arnia in provincia di Verona e in Toscana.

La lotta al telemarketing selvaggio ha così portato ad una serie di sanzioni - Mas srls: 200.000 euro, Mas srl: 500.000 euro, Sesta Impresa srl: 300.000 euro ed Arnia società cooperativa 800.000 - nonché alla confisca delle banche dati in possesso di due di queste società.