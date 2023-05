Attacco hacker ASL Abruzzo, dati sensibili nel dark web: scaricarli è reato

"Chiunque entri in possesso o scarichi i dati pubblicati sul dark web da organizzazioni criminali - e li utilizzi per propri scopi o li diffonda online, sui social network o in altro modo - incorre in condotte illecite che possono, nei casi previsti dalla legge, costituire reato". Così si è espresso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) in merito all'attacco hacker che nella notte del 3 maggio ha colpito la ASL 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila. L'invito a non scaricare e diffondere i 386GB di dati rubati e pubblicati sul dark web deve risultare ancora più sentito considerando il fatto che si tratta di informazioni di natura sanitaria, tra cui "patologie e cure mediche di persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità".

NESSUN CONTATTO TRA HACKER E ASL

L'attacco al sistema informatico ha causato numerosi problemi, annullamenti e ritardi nelle prestazioni ospedaliere. La regione Abruzzo ha costituito un gruppo di pronto intervento di sicurezza informatica che sta lavorando assieme ai gruppi tecnici dell'azienda per limitare il disagio. Ciò non ha tuttavia impedito al gruppo hacker Monti di rubare le informazioni personali dei pazienti e di pubblicarle in rete dopo che l'ASL e la Regione Abruzzo hanno rifiutato di instaurare qualsiasi tipo di rapporto con i cybercriminali. Per questo motivo risultano false le notizie secondo cui sarebbe stato chiesto un riscatto di 2 milioni di euro per non diffondere i dati nel dark web. Queste le parole del direttore ASL Ferdinando Romano: Nonostante la provenienza degli attacchi sia nota, l’Azienda tiene a sottolineare come non vi sia stato contatto alcuno né con il gruppo di hacker, né con chiunque abbia rivendicato la penetrazione nei sistemi di gestione sanitaria. A tal proposito, risulta quantomai bizzarro che, in assenza di un qualsivoglia canale di comunicazione instaurato con gli hacker, la ASL 1 possa aver appreso l’importo di un presunto riscatto richiesto dai trafugatori.

RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI

Intanto arrivano le prime richieste di risarcimento danni: sarebbero già un centinaio i cittadini che si sono rivolti agli avvocati per "ottenere informazioni dettagliate sulla sottrazione dei propri dati personali, genetici, biometrici e sanitari nonché sulla possibilità di ripristinare/ricostruire i detti dati anche al fine di sapere se la ASL sia in grado di ricostruire la storia clinica dei pazienti per finalità terapeutiche". Credits immagine d'apertura: Pixabay