Sequestrato Genesis Market, il punto di riferimento per i furti di identità

In concreto si acquistava l’accesso a un bot installato sul dispositivo di una vittima ignara, di cui si potevano carpire tutti i dati personali accessibili come impronte digitali, cookie, password salvate e così via. Le informazioni venivano raccolte in tempo reale ; i bot segnalavano addirittura tramite notifica eventuali cambi password e altri dettagli significativi.

Genesis Market operava in modo particolare perché non era nel Dark Web , ma si proteggeva con un sistema a inviti . Il sito era specializzato nella vendita di informazioni personali, ed era usato soprattutto per commettere furti d’identità. Secondo i dati ufficiali dell’Europol, al momento della chiusura il suo database includeva oltre 2 milioni di identità diverse.

I bot potevano costare da pochi centesimi a diverse centinaia di dollari, in base alla quantità e qualità dei dati disponibili. Proprio i prezzi accessibili, oltre alla relativa semplicità di connessione, avevano reso il portale incredibilmente popolare tra i cybercriminali. Tra i tool disponibili per gli acquirenti c’era anche un browser web personalizzato in grado di impersonare il dispositivo della vittima, accessibile da remoto riducendo quindi il rischio di attivare eventuali allarmi dei sistemi di sicurezza.

La Polizia olandese ha messo a disposizione di tutti un sistema per verificare se i propri dati personali erano in vendita su Genesis Market. Basta dirigersi al link VIA in fondo all’articolo e immettere il proprio indirizzo. Entro qualche minuto verrà inviata una notifica via email, ma solo in caso di riscontri positivi. In alternativa è possibile usare il "buon vecchio" Have I Been Pwned.