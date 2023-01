Diritto all'oblio, in Italia un imputato assolto ha diritto ad essere cancellato da Google

Google non sarà obbligata a garantire il diritto all'oblio fuori dai confini europei, ma in Italia sì, anche nel caso in cui un soggetto sia stato assolto in un processo. É, questo, quanto prevede l'emendamento del deputato Enrico Costa alla riforma Cartabia, secondo cui l'imputato dichiarato innocente ha pieno diritto di ottenere dal motore di ricerca (e non solo, anche dai media) la completa rimozione del suo nome dai risultati. La riforma penale è in vigore da pochissimi giorni (30 dicembre).

Dunque stando a quanto prevede l'articolo 64-ter della legge Cartabia ("Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini") non si potrà più recuperare la storia giudiziaria digitando sul web il nome dell'imputato assolto.

I motori di ricerca dovranno dissociare i nomi degli assolti dalle notizie circolanti in rete sulle inchieste da cui sono risultati innocenti,

scrive Costa in un tweet.