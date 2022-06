Riconoscimento biometrico: il naso artificiale sente il nostro odore

Chiamatelo sensore olfattivo o più semplicemente naso artificiale, fatto sta che quello realizzato dall'Institute for Materials Chemistry and Engineering dell'Università di Kyushu in collaborazione con l'Università di Tokyo è un dispositivo unico nel suo genere, destinato a rivoluzionare i sistemi di riconoscimento biometrico.

"L'odore umano è emerso come nuova classe di autenticazione biometrica", spiega il primo autore dello studio Chaiyanut Jirayupat. "Si utilizza essenzialmente la tua composizione chimica unica per confermare chi sei". Si tratta in sostanza di un insieme di piccoli sensori a 16 canali capaci di analizzare istantaneamente il respiro di una persona, riconoscendone l'identità (qualora questa sia già registrata, ovviamente). Il margine d'errore è bassissimo, si legge sulla ricerca pubblicata su Chemical Communications. Inferiore al 3% e migliore - seppur di pochissimo - rispetto al sistema di riconoscimento basato sul battito cardiaco sviluppato di recente da un team di spagnoli e iraniani.

Il respiro umano è risultato essere idoneo per trasmettere ai sensori la nostra identità. Non ci erano riusciti in precedenza i gas percutanei, troppo poco concentrati per essere rilevati dai sensori (parti per miliardo o per migliaia di miliardi), la soluzione risiede dunque nei composti volatili esalati dal respiro (parti per milione). I composti identificabili sono - per il momento - 28.