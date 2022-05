Molestie sessuali nel metaverso di Meta: il fenomeno si ripete

Le soluzioni introdotte da Meta per contrastare sul nascere il fenomeno delle molestie sessuali nel metaverso non sembrano essere sufficienti. Il fenomeno prosegue e viene riportato all'attenzione del grande pubblico dall'attività del gruppo di attivisti di SumOfUs. Fa discutere in particolare il caso dell'avatar dalle fattezze femminili controllato da una ricercatrice 21enne in Horizon Worlds, la piattaforma per la Realtà Virtuale di Meta che conta oltre 300.000 utenti. L'avatar è stato oggetto di un'aggressione sessuale. Certo si tratta di tratta di azioni che sono oggettivamente diverse da quelle che si svolgono nel mondo reale, ma che possono essere ugualmente traumatiche per chi le vive.

LA VIOLENZA SI RIPETE E LA DISTANZA DI SICUREZZA NON BASTA

La vittima dell'aggressione ha ritenuto opportuno registrare la sequenza per documentare il fatto, senza nascondere di essere rimasta scioccata, pur consapevole che l'attacco era rivolto ad un avatar e non ad una persona in carne ed ossa. Nel filmato si vedono nei pressi della vittima una coppia di avatar maschili che fa commenti definiti osceni e offre una bottiglia virtuale di una bevanda. Tutto si è svolto dopo aver condotto l'avatar della ricercatrice in una stanza privata durante una festa (virtuale). Il rapporto di SumOfUS contiene dettagli ancora più crudi che possono configurare atti sessuali con un soggetto non consenziente - per approfondire si invita a consultare il rapporto completo tramite il link in FONTE, sotto la sezione "Sexual violence and sexual harassment".

La ricercatrice lavora per l'associazione SumOfUs che sottolinea tramite Vicky Wyatt, direttrice delle campagna dell'organizzazione no-profit, come le molestie sessuali nel metaverso possono essere molto traumatiche ed avere un impatto reale sugli utenti. Meta nel frattempo non è si è pronunciata sul caso specifico, limitandosi a commentare che i vertici dell'azienda vogliono garantire la sicurezza della piattaforma e sono disposti ad approfondire le segnalazioni ed a prendere provvedimenti. Qualcosa Meta lo ha già fatto: a febbraio scorso, dopo la prima segnalazione di molestie sessuali in Horizon Worlds, l'azienda di Zuckerberg ha introdotto la distanza di sicurezza tra gli avatar. Ma nel caso segnalato da SumOfUs evidentemente non è bastata: la ricercatrice è stata invitata a disattivarla.

ATTIVISTI CHIEDONO MODIFICA DELLA GOVERNANCE AZIENDALE

Più in generale gli attivisti stanno chiedendo un cambiamento nella governance dell'azienda - è di martedì scorso il documento (ved link nel VIA) in cui sottolineano come oltre 40 organizzazioni abbiano sottoscritto l'appello. Un'accusa ad ampio raggio... L'azienda nasconde intenzionalmente informazioni vitali al pubblico, ai suoi azionisti e ai governi di tutto il mondo, fuorviando queste parti sulla sicurezza degli adolescenti, sull'intelligenza artificiale e sul suo ruolo nella diffusione di messaggi divisivi ed estremisti. ... in cui c'è anche spazio per una critica più specifica al metaverso: Abbiamo bisogno di un piano migliore su come ridurre i danni online nel metaverso. Il caso delle molestie sessuali nel metaverso viene riportato sotto i riflettori a ridosso dell'assemblea annuale degli azionisti di Meta svoltasi ieri.