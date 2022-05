La fonte del presunto segnale alieno "Wow!" potrebbe trovarsi a 1.800 anni luce da noi

Per chi non lo conoscesse, è tuttora uno dei segnali radio arrivati dal cosmo e rilevati dall'uomo più intriganti mai registrati e risale all'ormai lontano 15 agosto 1977. Fu rilevato durante la notte dal radiotelescopio Big Ear della Ohio State University e, sebbene la sua durata di 1 minuto e 12 secondi risultò piuttosto breve, fu definito insolitamente potente e intenso dal suo scopritore, Jerry R. Ehman. Tale fu lo stupore che, immediatamente dopo averlo identificato, Jerry scarabocchio un "Wow!" sulla stampa del segnale, dando così il nome all'evento.

Le prime ipotesi indicarono come fonte la costellazione del Sagittario ma non c'erano certezze sull'origine precisa, tuttavia ad oggi risulta ancora il segnale alieno più promettente. Dopo la sua individuazione venne scandagliata la banda di frequenza elettromagnetica di 1420,4056 megahertz, prodotta dall'elemento idrogeno, poiché secondo Ehman "c'è una buona logica nel supporre che una civiltà intelligente all'interno della nostra galassia della Via Lattea desiderosa di attirare l'attenzione su di sé potrebbe trasmettere un forte segnale beacon a banda stretta o vicino alla frequenza della linea neutra dell'idrogeno".

Lo scienziato Alberto Caballero della Cambridge University ha pubblicato a maggio i risultati di una ricerca volta a stabilire i migliori candidati alla fonte del segnale "Wow!"e per farlo ha analizzato tutte le stelle catalogate nell'area d'origine.

Alla fine ha identificato una stella posta a cira 1.800 anni luce dal nostro pianeta, le cui caratteristiche risultano molto simili a quelle del nostro Sole. Denominato 2MASS 19281982-2640123, il corpo celeste ha temperatura, luminosità e diametro affini a quelle della nostra stella madre. La scelta di isolare solamente i corpi celesti dalle caratteristiche simili al Sole deriva dal fatto che si ipotizza che il segnale extraterrestre possa arrivare da civiltà simili alla nostra, che pertanto potrebbero essersi sviluppate in sistemi stellari dotati di caratteristiche ben precise.

La ricerca non offre ancora le risposte che cerchiamo, ma potrebbe finalmente rappresentare un punto di partenza per analisi più approfondite sull'origine del segnale. Ad oggi si ritiene principalmente che il segnale "Wow" sia di origine naturale, tuttavia trattandosi di una fonte unica che non si è ripetuta in modo simile dopo l'evento del 1977, secondo altri ricercatori ricorda molto i messaggi di prova inviati nel 1974 dall'osservatorio di Arecibo verso l'ammasso globulare M13. Il mistero del segnale "Wow" è lungi dall'essere risolto e il programma SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) continuerà a scandagliare la nostra galassia alla ricerca di segnali di origine non naturale.