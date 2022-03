Regole Covid e Green Pass, il decreto pubblicato in gazzetta: tutte le novità

Da inizio aprile non ci saranno più le quarantene a seguito di un contatto con un positivo : non ci sarà più nessuna distinzione tra vaccinati e non vaccinati ma, in assenza si sintomi, ci si dovrà autosorvegliare e indossare sempre mascherine FFP2 nei luoghi chiusi per i dieci giorni successivi. Per chi ha contratto il virus resta l'isolamento fino al primo test negativo o per 21 giorni a partire dal contagio.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra oggi in vigore il nuovo decreto legge 24 del Governo relativo alle regole per il contenimento del Covid 19.

Tutte le categorie di lavoratori dal primo aprile potranno entrare al lavoro con il green pass base. Stop invece al Green Pass base all'aperto, sia per mangiare che per assistere a uno spettacolo o per svolgere attività sportiva oltre che da parrucchieri e estetisti, banche e poste. Green Pass base che non occorrerà più anche per salire sui mezzi pubblici (dove resta sempre l'obbligo di indossare le mascherine FFP2) ma non sui mezzi di trasporto che fanno tratte nazionali, come aerei, treni a lunga percorrenza, autobus, pullman e navi che si spostano da una regione all'altra. Dal primo aprile, inoltre, i turisti stranieri potranno mangiare nei bar e nei ristoranti al chiuso mostrando un tampone negativo antigenico (valido 48 ore) e molecolare (valido 72 ore).

Green pass rinforzato che servirà fino a maggio nei bar (sia tavolo che bancone) e ristoranti così come per per accedere a piscine, palestre, teatri e cinema, per partecipare a feste o matrimoni al chiuso, a concorsi pubblici e corsi di formazione, per i colloqui con detenuti nelle carceri e per assistere a eventi sportivi all'aperto. Certificazione da mostrare anche da tutti i dipendenti e gli autonomi del settore pubblico e del settore privato per accedere al posto di lavoro. Super Green Pass anche per le visite in ospedali e Rsa.

Mascherine chirurgiche e distanziamento restano a scuola ma stop alla DAD che sarà esclusivamente per i contagiati. Dal quarto caso in poi ci sarà solo l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 (dai 6 anni in su) e potranno chiedere di collegarsi in DAD i positivi con certificazione medica. Chi guarisce rientra a scuola senza certificato, ma con test negativo.

L'obbligo vaccinale per i docenti resta fino al 15 giugno ma dal 1 aprile, anche i non vaccinati potranno entrare a scuola con un Green Pass base. I non vaccinati, tuttavia, non potranno tenere lezioni in classe ma verranno destinati ad altre mansioni interne alla scuola. Obbligo vaccinale che resta fino 15 giugno anche per gli over 50, forze dell'ordine, forze armate e, fino al 31 dicembre, per il personale sanitario e delle Rsa.

Le funzioni tenute fino ad oggi dal Generale Paolo Figliuolo, che decade, passano a un direttore al ministero alla Salute. Dal primo aprile, inoltre, nasce l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia che sarà in carica fino al 31 dicembre e verrà guidata da un direttore nominato con decreto dal Presidente del Consiglio.