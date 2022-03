Green Pass, fine emergenza il 31 marzo. Cosa cambia dal 1° aprile

Lo stato di emergenza per la pandemia terminerà il 31 marzo 2022. Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri ha approvato il decreto legge "che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Dunque le ultime misure adottate in questi mesi vanno via via a decadere nel tentativo di riprendere la via della normalità dopo oltre due anni. Il processo sarà graduale, e si protrarrà fino al prossimo 31 dicembre, salvo eventuali interventi da parte del Governo qualora dovessero manifestarsi nuove emergenze (e i numeri di questi ultimi giorni a tal riguardo non sono del tutto confortanti).

Con la fine dello stato di emergenza Covid-19, il Green Pass verrà gradualmente superato e saranno eliminate le quarantene precauzionali.

Vediamo in sintesi cosa è stato deciso dal Consiglio dei Ministri riguardo ciò che è possibile fare/non fare e i comportamenti da assumere a scuola e nei luoghi di lavoro dal 1° aprile 2022. Contestualmente sono previste la cessazione dei poteri emergenziali del Capo della Protezione civile e la figura del Commissario straordinario, sostituito da un'Unità speciale per completare la campagna vaccinale e per adottare eventuali misure di contenimento della pandemia. Dal 1° gennaio 2023 tutte queste mansioni torneranno a carico del Ministero della Salute.