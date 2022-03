Kaspersky, il Governo corre per metterlo al bando: si teme per la sicurezza dei dati

Le pubbliche amministrazioni italiane non utilizzeranno più Kaspersky. Dal Governo è in arrivo già nelle prossime ore un provvedimento d'urgenza che consentirà alle amministrazioni di liberarsi dell'antivirus russo, accedendo al contempo a fondi pubblici extra per acquistare licenze di un concorrente che garantisca maggiore tranquillità. Lo ha annunciato ieri in Senato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Franco Gabrielli, già direttore dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e del Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica).

Divincolarsi per tempo da una potenziale fuga di informazioni riservate in direzione di Mosca, anche se Kaspersky è (e per il momento resta) un'azienda privata in alcun modo legata al Governo russo, è evidentemente un'assoluta priorità per il Governo italiano. Così l'intenzione è quella di muoversi in fretta e dribblando le polemiche interne, tutt'altro che remote se l'imminente "divieto" non arrivasse con dei fondi per l'acquisto di un antivirus alternativo. Kaspersky è nel mercato della pubblica amministrazione dal 2003, praticamente da un ventennio.

C'è un presupposto, che è l'autonomia tecnologica del nostro Paese - ha detto Gabrielli al Senato. Una delle missioni fondamentali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'autonomia tecnologica. Se non raggiungiamo l'autonomia tecnologica, il tema della dipendenza (oggi dai russi, domani dai cinesi, dopo domani da qualche altro Paese che può creare problemi alla nostra sicurezza) sarà sempre un tema attuale. Come ricordava il presidente Urso, il Governo si accinge a fare una norma per consentire che non solo l'antivirus così ampiamente citato (Kaspersky, ndr), ma anche altre piattaforme informatiche vengano poste fuori dall'ambito dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale citata da Gabrielli, ACN, nei giorni scorsi aveva stimolato una riflessione sul tema della sicurezza informatica al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sottolineando come l'evoluzione della guerra in Ucraina "ha reso opportuno considerare le implicazioni di sicurezza derivanti dall’utilizzo di tecnologie informatiche fornite da aziende legate alla Federazione russa". Kaspersky ha reagito alla notizia ribadendo la sua piena autonomia rispetto alle parti:

Kaspersky è un’azienda privata, senza alcun legame con il governo russo: anche oggi continuiamo a garantire la qualità e l’integrità dei nostri prodotti.

In tempi non sospetti, Kaspersky aveva denunciato il Governo degli Stati Uniti per aver vietato l'utilizzo dell'antivirus nei computer governativi. Anche in quel caso alla base c'erano delle dinamiche legate alla politica estera: gli USA, in estrema sintesi, accusavano Kaspersky di spiare l'amministrazione per conto del Cremlino.

