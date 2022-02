Cyberattacchi: L'Ucraina vuole un esercito di hacker e la Russia attacca su Facebook

Sono giorni di crescente tensione quelli che si stanno vivendo in Ucraina in seguito al conflitto con la Russia di Putin, e se lo scotto peggiore lo stanno subendo le persone nelle aree più colpite dagli scontri e dai bombardamenti, la guerra sta prendendo forme del tutto inedite e i cyberattacchi stanno diventando una parte dell'equazione sempre più importante. Non vogliamo ovviamente dire che siano una novità in senso stretto, ma ci troviamo probabilmente di fronte al primo conflitto che, oltre agli ambiti militari ed economici, viene combattuto coin grande intensità anche nel fronte informatico. Abbiamo visto nei giorni scorsi come Anonymous, il collettivo hacker internazionale, si sia attivato prendendo di mira alcuni portali russi propagandistici e statali, ma non stanno mancando le risposte russe e ulteriori iniziative da parte dell'Ucraina. Vediamo le principali novità di queste ore. HACKER RUSSI COMPROMETTONO ACCOUNT FACEBOOK UCRAINI

È notizia delle ultime ore e a diramarla è stata la società alle spalle del celebre social network, Meta, secondo la quale un numero crescente di hacker sta prendendo sempre più di mira alcuni giornalisti ucraini e funzionari militari. L'iniziativa nominata Ghostwriter non è del tutto nuova ma sta prendendo particolarmente piede in questi giorni. Il meccanismo d'azione è piuttosto classico e grazie a una mail contenente un link dannoso, Ghostwriter punta a rubare le credenziali d'accesso degli account bersaglio per poi pubblicare articoli e video disinformativi finalizzati a confondere l'opinione pubblica e mistificare le iniziative dell'esercito ucraino. Non sono stati fatti i nomi precisi dei personaggi colpiti al fine di proteggere la loro privacy ma ci sarebbero diversi profili pubblici nella lista. Nathaniel Gleicher, a capo della politica di sicurezza di Meta, ritiene che gli utenti di Facebook più a rischio debbano adottare misure per proteggere i propri account, verificando nel contempo che le loro informazioni non siano state compromesse con altre applicazioni e su altri dispositivi. La società Mandiant Threat Intelligence ha svolto ricerche su Ghostwriter già lo scorso anno, ha affermato che diverse prove che suggeriscono che l'operazione ha legami con un gruppi di spionaggio informatico chiamato UNC1151, associato molto probabilmente al governo bielorusso. "Non possiamo escludere contributi russi né all'UNC1151 né a Ghostwriter. Tuttavia, in questo momento, non abbiamo scoperto prove dirette di tali contributi", ha affermato Mandiant Threat Intelligence in un post sul suo blog.

Nel frattempo Meta ha fatto sapere di aver intensificato la lotta alla disinformazione e di aver cancellato almeno 40 account falsi sia russi che ucraini, che spacciandosi per redazioni editoriali e siti di divulgazione, proponevano fake news. Secondo Facebook l'operazione si è svolta per tempo e la rete di follower che roteava attorno a queste pagine e profili era ancora limitata.

Nel frattempo anche l'Ucraina cerca di prepararsi ad affrontare questa guerra su tutti i fronti, compreso quello informatico, e lo fa chiedendo supporto a tutti i volontari disponibili nel mondo con un solo ordine: lanciare cyber-attacchi contro la Russia. La richiesta d'aiuto è arrivata con un tweet da parte del ministro ucraino della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, che su Twitter annuncia l'intenzione di dare vita un esercito IT. Non solo, con quel post si da il via a una precisa organizzazione tramite un canale Telegram creato appositamente per lo scopo. Stiamo creando un esercito IT. Abbiamo bisogno di talenti digitali. Tutti i compiti operativi verranno assegnati qui: https://t.me/itarmyofurraine . Ci saranno compiti per tutti. Continuiamo a combattere sul fronte cyber. Il primo compito è disponibile sul canale per gli specialisti informatici. Il canale IT ARMY of Ukraine vanta attualmente circa 30.000 iscritti e al suo interno si esorta all'utilizzo di attacchi DDoS. Secondo uno dei tanti post presenti, gli attacchi informatici organizzati grazie a questa iniziativa hanno già permesso di colpire diversi portali di servizi governativi russi, il Cremlino, il Parlamento e molte altre realtà russe. In altri post si esorta anche a segnalare a Google i canali Youtube filo-russi in modo tale che possano essere oscurati con maggior rapidità.

