Una carta di pagamento italiana hackerata, nel dark web, costa cara: mediamente 14 euro. Il listino è stato confermato stamani dalla società di sicurezza informatica NordVPN che recentemente ha concluso un'indagine su un database contenente i dettagli di 4.478.908 carte e quindi con dati su tipologia, banca emittente, rimborsabilità, etc. E il pensiero non può che correre ad esempio al recente caso che ha investito LastPass. "I dati che NordVPN ha ricevuto dai ricercatori di terze parti non contenevano alcuna informazione relativa a persone identificate o identificabili (come nomi, informazioni di contatto o altre informazioni personali)", ha sottolineato l'azienda. "Non operiamo con numeri esatti di dettagli delle carte di credito vendute sul dark web, in quanto NordVPN ha analizzato esclusivamente una serie di dati statistici forniti da ricercatori indipendenti".

LO SCENARIO ITALIANO

Su 4.478.908 carte rinvenute circa 82mila sono risultate italiane. Il prezzo medio di 14,11 euro l'una le posiziona nella fascia alta, poiché in media a livello globale costano 8,5 euro. Le carte italiane avevano tariffe comprese tra 1 e 22 euro, ma la maggior parte (oltre 41mila) costavano 18 euro. Le più costose sono risultare le giapponesi con un prezzo medio di 38 euro, mentre le più economiche quelle dell'Honduras sotto l'euro. Le tariffe variano in relazione alla domanda e questa è direttamente correlata alla facilità con cui è possibile rubare denaro da una carta e dall’importo che è possibile sottrarre. Ed è questo il motivo per cui le carte più care "sono quelle dei paesi con una qualità della vita superiore oppure con misure di sicurezza bancarie più scarse", ha spiegato Marijus Briedis, CTO di NordVPN. Sebbene il paese più colpito risulta gli Stati Uniti con 1.561.739 sulle complessive 4.481.379 carte di pagamento trovate in vendita, considerata la bassa penetrazione di carte di credito in Italia il dato nel nostro paese è preoccupante. "L’Italia rimane un bersaglio gettonato per i criminali per via della sua popolazione numerosa e per l’elevato livello di qualità della vita", ha ricordato NordVPN. "Ma le perdite subite dagli italiani stanno diminuendo di anno in anno grazie all’UCAMP (L'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento) e al suo obiettivo di elaborare un nuovo standard di sicurezza migliorato per le banche di tutto il Paese".

COME IMPEDIRE LE FRODI

NordVPN sostiene che il metodo più comune attraverso il quale queste carte di pagamento finiscono in vendita è il brute-force. "I criminali cercano di indovinare il numero della carta e il CVV. Le prime 6-8 cifre rappresentano il numero ID dell’emittente della carta. Pertanto, agli hacker restano 7-9 numeri da indovinare, dal momento che la 16° cifra è un codice di controllo utilizzato esclusivamente per determinare se sono stati commessi errori durante l’inserimento del numero", ha spiegato Marijus Briedis. Uno dei metodi migliori per proteggersi è quello di esaminare regolarmente l’estratto conto mensile per assicurarsi che non siano presenti transazioni sospette, poiché basta poi una telefonata al proprio referente (banca o emissario della carta) per far scattare il blocco e la procedure di rimborso. È anche importante scegliere una banca in base alle misure di sicurezza che ha integrato. "L’esempio italiano mostra che adeguate misure di sicurezza da parte delle banche possono aiutare gli utenti a rimanere più al sicuro. Le banche possono utilizzare strumenti come il rilevamento delle frodi per tracciare i tentativi di pagamento ed eliminare gli attacchi fraudolenti. Sistemi di password più forti sono anche un enorme passo avanti per prevenire le frodi con le carte, ma per fortuna l’autenticazione a più fattori sta diventando lo standard minimo. Pertanto, se la vostra banca non lo offre già, vi consigliamo di richiederlo o di valutare la possibilità di cambiare banca", ha concluso Briedis.