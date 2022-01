Un gigantesco patrimonio di dati cancellato per un bug software: HPE ammette l'errore

Purtroppo si tratta di dati molto preziosi, informazioni rilevanti per le ricerche dell'Università. L'istituzione accademica fa sapere che sono stati cancellati 34 milioni di file , riconducibili a 14 gruppi di ricerca ; quasi un terzo dei file (ascrivibile a 4 gruppi di ricerca) non potrà più essere recuperato . In concreto, dopo l'aggiornamento del supercomputer sono stati eliminati quasi tutti i file più vecchi di 10 giorni memorizzati nell'unità di backup anziché i file di log.

L'incidente è avvenuto tra il 14 e il 16 dicembre scorso, Hewlett Packard Enterprise si è assunta la piena responsabilità dell'accaduto ed ha spiegato il problema in questi termini:

lo script di backup comprende un comando find per eliminare i file di registro più vecchi di 10 giorni. Oltre al miglioramento funzionale dello script, il nome della variabile passato al comando find per l'eliminazione è stato modificato per migliorare la visibilità e la leggibilità. Tuttavia, c'è stata una mancanza di considerazione nella procedura di rilascio di questo script modificato. Non eravamo a conoscenza degli effetti collaterali di questo comportamento e abbiamo rilasciato lo script (aggiornato) sovrascrivendo (uno script bash) mentre era ancora in esecuzione. Ciò ha comportato il ricaricamento dello script di shell modificato durante l'esecuzione, creando variabili non definite. Di conseguenza, i file di registro originali in /LARGE0 (la memoria di backup su disco) sono stati eliminati invece di eliminare i file salvati nella directory di registro come previsto dal processo originale.

Spiegazione tecnica a parte, il risultato si può sintetizzare come in un grosso guaio che ha prodotti danni ancora in via di definizione. L'Università di Kyoto non si è ancora espressa sulla natura delle ricerche che a causa dell'incidente potrebbero subire una battuta d'arresto. Val la pena ricordare che i dati sono stati prodotti in seno ad uno dei principali istituti di ricerca giapponesi che ha portato all'attenzione mondiale importanti studi in varie materie tra cui chimica, immunoterapia e scienza dei materiali. Allo stato attuale l'Università ha deciso di sospendere l'attuale processo di backup con l'obiettivo di introdurre miglioramenti e misure preventive per evitare il ripetersi di incidenti analoghi.