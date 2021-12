Green Pass e restrizioni: le nuove misure contro la quarta ondata

È in corso da qualche minuto la conferenza stampa da Palazzo Chigi in cui si annunciano tutte le novità. Si può seguire in diretta su YouTube:

Secondo gli ultimi dati ufficiali, la variante omicron è sempre più diffusa: in Lombardia rappresenta il 40% dei casi totali. Fortunatamente i ricoverati sono solo sei in tutto, e nessuno è in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 12.955, che per la Lombardia è un record assoluto. I dati di oggi dicono che i nuovi contagi di COVID-19 sono 44.595 (altra cifra record assoluto per l'Italia), mentre i morti ammontano a 168. I ricoveri sono cresciuti di 178, e quelli in terapia intensiva sono cresciuti di 13