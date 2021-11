USA e Europa: agenda condivisa sui temi dello spazio e cybersicurezza

Per quanto riguarda i temi legati allo spazio , le due nazioni (ma non solo) porteranno avanti le seguenti iniziative:

Gli Stati Uniti e l’Europa saranno più vicini nella gestione di alcuni dei temi fondamentali del secolo, come l’esplorazione spaziale e la cybersicurezza. La dichiarazione d’intenti è emersa all’indomani dell’incontro tra la Vice Presidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il Presidente francese Emmanuel Macron , il quale ha posto le basi per un nuovo percorso di collaborazione tra gli USA, la Francia e molti altri Stati europei .

Oltre alle questioni relative alla sfera spaziale, il nuovo patto di collaborazione tocca anche il mondo della cybersicurezza e pure in questo caso sono state previste 2 diverse iniziative, con lo scopo di creare standard di sicurezza globali assieme ai partner europei. Tra queste troviamo:

Partecipazione al Paris Call for Trust and Security in Cyberspace : gli USA e l’Unione Europea supporteranno il Paris Call (qui il sito ufficiale) nel suo lavoro a tutela di un internet aperto, sicuro e interoperabile.

: gli USA e l’Unione Europea supporteranno il Paris Call (qui il sito ufficiale) nel suo lavoro a tutela di un internet aperto, sicuro e interoperabile. Promozione dei comportamenti responsabili nel cyberspazio: gli USA continueranno ad onorare le collaborazioni con partner pubblici e privati al fine di identificare e attribuire le giuste responsabilità a tutti gli Stati che saranno coinvolti in attività criminali che hanno lo scopo di destabilizzare e distruggere il cyberspazio.

Il comunicato rilasciato dalla Casa Bianca sottolinea come la decisione di supportare le attività della Paris Call - nella quale sono già presenti diverse aziende statunitensi del calibro di Google - riflette la volontà dell’amministrazione di prendere parte ad iniziative che rafforzino la cooperazione con gli organismi internazionali dedicati al monitoraggio e alla tutela del cyberspazio e che è perfettamente in linea con i valori di tutela dei diritti umani, della libertà e di libera espressione sostenuti dagli USA.

Insomma, gli Stati Uniti stanno cercando di ritornare centrali su alcuni dei temi internazionali più importanti. Tra i primi a congratularsi per il nuovo percorso intrapreso c’è stata proprio Google, la quale ha pubblicato un post sul suo blog ufficiale dove mette in evidenza l’importanza del Paris Call e dei suoi 9 principi fondanti nel tutelare aspetti come il processo elettorale degli Stati e nella diffusione di pratiche di cyber igiene, volte ad aumentare la sicurezza del pubblico e del privato.