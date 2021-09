Drone per controllare la temperatura ad Ostia, è polemica: la Regione fa retromarcia

Per il primo fine settimana di Settembre ASL Roma 3 ha organizzato un volo di ricognizione sul litorale di Ostia dalle 11:00 alle 16:00. Il drone viaggerà a un'altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell'acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo.

Non decolla, letteralmente, il controllo delle temperature sul litorale di Ostia tramite un drone dotato di termoscanner che l'ASL Roma 3 aveva annunciato per le date del 4 e 5 settembre, e precisamente dalle ore 11 alle 16. Dopo una giornata di polemiche, infatti, il post che comunicava la notizia è stato rimosso dal profilo Facebook dell'azienda sanitaria. Prima che fosse cancellato recitava:

Dietro a questa retromarcia potrebbe esserci una considerazione sulle condizioni metereologiche sul litorale laziale: le previsioni sono ostili sia per il volo del drone, sia in generale per una giornata di mare. Ma la spiegazione è un'altra: secondo quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dall'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'amato, l'iniziativa non avrà luogo, e sarebbe stata presa in autonomia dall'ASL Roma 3, non rientrando nella programmazione dell'Unità di Crisi Covid-19 :

In uno scenario sociale e politico estremamente delicato, esasperato da oltre un anno e mezzo di stato emergenziale e misure eccezionali, e in questo momento reso ancora più caldo dalle proteste legate all'introduzione delle restrizioni connesse al Green Pass, l'idea dell'ASL Roma 3 di schierare pure un drone - alimentando i timori riguardo alla privacy, a strette autoritarie ed orizzonti distopici - non è stata esattamente prudente. Anche considerando che la sanità laziale ancora deve rialzarsi - materialmente e a livello di immagine - dal disastroso attacco informatico patito ad agosto.

Ad ogni modo, non si sarebbe trattato di una procedura inedita: durante il primo lockdown, l'anno scorso, le forze di polizia hanno fatto impiego di droni su Roma ed altre città, con l'autorizzazione del governo ed ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per controllare che non si verificassero assembramenti.