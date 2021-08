L'uragano Ida paralizza gli Stati Uniti: una vittima, un milione di persone senza luce

Sono ore di panico e devastazione per gli Stati Uniti. Domenica 29 agosto, nel giorno del sedicesimo anniversario dell'uragano Katrina, l'uragano Ida si è scagliato con ferocia nel sud-ovest del Paese raggiungendo la Louisiana con raffiche di vento fino a 240 chilometri orari e oltre 30 centimetri di pioggia, tanto da essere classificato di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson (il sistema di misurazione dell'intensità dei cicloni tropicali). Si tratta del quarto uragano della stagione ma del primo a raggiungere una classificazione così pericolosa. Nelle ore successive al suo arrivo sulle coste del Paese, l'uragano ha perso potenza ed è passato prima alla categoria 3, poi 2, infine 1, per poi essere declassato a tempesta tropicale con venti capaci di raggiungere una velocità massima di circa 96 chilometri orari. Nonostante ciò, le fortissime piogge e raffiche di vento continuano a paralizzare la Louisiana meridionale e lo Stato del Mississippi, con gravi alluvioni e danni. La CNN ha sottolineato che il principale pericolo della giornata odierna saranno le "inondazioni improvvise" e che la costa della Louisiana sarà ancora minacciata dal rischio di pericolose mareggiate e dalla furia del tornado. La testata ha inoltre segnalato che i forti venti che spirano nell'area di New Orleans hanno invertito alcuni tratti del flusso superficiale del fiume Mississippi, un fenomeno che lo United States Geological Survey ha definito "estremamente insolito".

SI TEME IL BILANCIO FINALE

Al momento il bilancio è di 941.121 case rimaste senza energia elettrica in Louisiana e 27.400 nel Missisippi, con "danni catastrofici" alle linee di trasmissione, ma si teme che la conta dei danni possa rivelarsi molto più grave. Si conta già una prima vittima accertata, colpita da un albero sradicato. Come spiegano i media, New Orleans possiede un sistema di argini di gran lunga più robusto rispetto al 2005, anno in cui Katrina mietuto 1800 vittime causando danni per 100 miliardi di dollari, ragion per cui si stima che l'innalzamento del livello dell'acqua causato dall'uragano non sia potenzialmente distruttivo come 16 anni fa. Tuttavia, ricorda il Corriere della Sera, se le piogge dovessero raggiungere la stima di 50 centimetri, la "malmessa rete di tubi sotterranei e canali di superficie potrebbe non essere in grado di reggere". Stando a quanto si apprende dai media locali, in alcune aree il livello delle acque li avrebbe già superati.

GLI OSPEDALI GIÀ PIENI PER IL COVID-19

A complicare il quadro ci pensa la pandemia e la già compromessa condizione degli ospedali: la Louisiana è tra gli Stati del Nord America con il tasso più basso di persone vaccinate (secondo i media internazionali, sarebbe appena il 41 per cento) e gli ospedali contano ad oggi circa 2.700 ricoveri gravi. Lo Stato sta infatti affrontando da qualche settimana una nuova ondata di contagi che l'ha portata a raggiungere il maggior tasso di incidenza dei nuovi casi in tutto il Paese. Il governatore della Louisiana John Bel Edwards ha dichiarato alla CNN di essere a conoscenza delle moltissime richieste di aiuto in arrivo in particolare dalla Contea di Jefferson, dove giovedì è stato emesso un obbligo di evacuazione, sottolineando che al momento le condizioni non permettono ancora l'intervento delle squadre di emergenza. "Al culmine di un uragano non è possibile far uscire i primi soccorritori perché è semplicemente troppo pericoloso", ha dichiarato Edwards. "Se si dovesse disegnare il peggiore percorso possibile di un uragano in Louisiana, sarebbe qualcosa di molto vicino a quello che stiamo vedendo".

DICHIARATO LO STATO DI DISASTRO FEDERALE

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di "grande disastro federale" e dalla sede della Federal Emergency Management Agency, ha invitato gli abitanti degli Stati colpiti a rimanere al riparto e prendere "tutte le precauzioni possibili", assicurando che "tutta la potenza dell'amministrazione sarà impiegata nelle operazioni di salvataggio". Nel frattempo il governo federale sta stanziando aiuti per la popolazione colpita in 25 contee. "L'assistenza può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare gli individui e gli imprenditori a riprendersi dalle conseguenze del disastro", spiega una nota diramata dalla Casa Bianca.

LE IMMAGINI DALLO SPAZIO

Credits: European Space Agency Come già fatto in precedenza con l'uragano Arthur, nelle scorse ore gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno immortalato l'enorme vortice dell'uragano Ida diffondendo scatti impressionanti. "È preoccupante vedere dal nostro punto di osservazione questi fenomeni meteorologici diventare più forti e più frequenti. Spero che chiunque si trovi nel percorso di questa tempesta sia preparato e stia al sicuro”, ha commentato su Twitter l'astronauta francese Thomas Pesquet pubblicando le sconvolgenti immagini dell'enorme ciclone bianco che si appresta a divorare la costa statunitense.

L'OMBRA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE

Si consolida la tesi, frutto di studi e ricerche scientifiche portate avanti nel corso degli anni, che appunta tra le principali cause della maggior potenza e cadenza di fenomeni naturali così distruttivi il riscaldamento globale. Tra le ipotesi più verosimili è che la temperatura più elevata delle acque del Golfo del Messico faccia accumulare più energia alle perturbazioni, che viene in seguito sprigionata sotto forma di violente tempeste non appena tocca la costa. Sui social intanto imperversano le polemiche a sfondo ambientalista: "Non ricominciate con la storia che 'la devastazione di un uragano di categoria 4/5 non è il momento di parlare del cambiamento climaticoì", ha twittato l'attivista statunitense Alexandria Villaseñor. "È esattamente questo il momento di parlarne".