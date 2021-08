Attacco hacker Regione Lazio: al lavoro su un portale gemello per ripartire subito

L'attacco hacker alla Regione Lazio , avvenuto lo scorso weekend , continua a pesare sui servizi digitali erogati dalla Regione, visto che molte delle piattaforme utilizzate sono ancora offline in attesa di essere riattivate in tutta sicurezza. La priorità è stata data ai servizi fondamentali e al sistema di prenotazione per la campagna vaccinale , ma sembra che ora anche i portali di SaluteLazio e LazioCrea siano pronti a ripartire grazie a una soluzione alternativa.

Intanto si apprende che i responsabili dell'attacco non hanno dato seguito ad ulteriori azioni alla scadenza dell'ultimatum posto negli scorsi giorni, probabilmente in modo da non aumentare le tracce che potrebbero portare alla loro identificazione. D'altronde la task force dispiegata per la caccia ai malviventi è imponente e include collaborazioni anche da parte dell'Europol e dell'FBI, oltre all'intelligence italiana.

Sembra inoltre che lo stesso gruppo che ha colpito la Regione Lazio potrebbe aver attaccato anche l'azienda di moda Ermenegildo Zegna, la quale avrebbe subito un accesso non autorizzato nelle scorse ore, anche se non ci sarebbe stato alcun riscatto in questa occasione. Il fascicolo è anche in mano alla magistratura di Frosinone, la quale ha recentemente ascoltato il dipendente responsabile del computer hackerato da cui è partito l'attacco nei confronti della Regione.