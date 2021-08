Cybersicurezza, via libera dal Senato: il decreto è legge. Ecco cosa prevede

Con 204 voti favorevoli, 3 contrari e 23 astenuti il Senato ha approvato il decreto sulla cybersicurezza nazionale, pensato per mettere ordine tra le numerose autorità che attualmente si occupano del tema, al centro delle cronache in questi giorni dopo il grave attacco hacker sferrato ai danni del sistema sanitario della Regione Lazio.



Il testo del decreto prevede l'istituzione dell'ACN, ovvero l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con sede a Roma e il presidente del Consiglio dei ministri al vertice. Sarà lui, quindi, a nominare e revocare il direttore generale della nuova Agenzia e il suo vice, comunicando prima le nomine al COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) e alle Commissioni parlamentari competenti. Il CSIRT italiano (Computer security incident response team) e il CVCN (Centro di valutazione certificazione nazionale) saranno d'ora in avanti un corpo unico con la neonata Agenzia.

Inoltre, viene istituito anche il Comitato interministeriale per la cybersicurezza che avrà funzioni di consulenza, proposta e vigilanza relativamente alle politiche da adottare nel settore. All'Agenzia, invece, spetterà il compito di pianificare la strategia in materia di cybersecurity a livello nazionale: dovrà quindi assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti e promuovere l'organizzazione e l'adempimento di azioni comune indirizzate a rafforzare la sicurezza cibernetica, scortando così lo sviluppo della digitalizzazione su scala nazionale.

L'Agenzia, dunque, assume per quanto concerne la cybersicurezza tutte le funzioni attribuite alla presidenza del Consiglio, all’Agenzia per l’Italia digitale, al ministero dello Sviluppo economico e al DIS.