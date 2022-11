Marte: Perseverance esplora Yori Pass. Aggiornamenti su Mars Sample Return

I lavori di esplorazione e ricerca di campioni papabili continua su Marte a opera del rover Perseverance , che proprio in questi ultimi giorni ha iniziato a guardare più da vicino un'area molto promettente in ottica ricerca campioni da riportare sulla Terra. E proprio a questo proposito, la NASA ha pubblicato un nuovo video che ha l'obiettivo di mostrare meglio c ome si svolgerà la missione di recupero Mars Sample Return .

SI PROCEDE VERSO YORI PASS

Perché tanto interesse? È così allettante per gli scienziati perché la zona rocciosa (visibile in testata) è composta da arenaria, formatasi nel corso dei millenni da grani fini che sono stati trasportati dall'acqua prima di depositarsi, compattarsi e formare la pietra. Ecco le parole di Katie Stack Morgan, vice scienziato del progetto Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

Siamo sempre nelle vicinanze dell'antico delta fluviale, area ricca di potenziali obiettivi, che vede stavolta un particolare interesse verso Yori Pass. È questo il nome dato alla zona posta vicino alla base della formazione, e in realtà la NASA era ansiosa di esplorare la regione già da diversi mesi, poiché durante un primo passaggio era stata individuata una roccia simile a quella che lo scorso luglio Perseverance ha forato per raccogliere un campione lo scorso luglio.

La caccia di firme biologiche all'interno del cratere Jezero è uno dei quattro obiettivi scientifici del rover Perseverance. Per ora i campioni di roccia protetti interno del rover sono in totale 14 e dopo aver individuato la roccia migliore di Yori Pass dove effettuare il carotaggio, Perseverance si sposterà a sud-est per circa 227 metri, fino a raggiungere una mega increspatura di sabbia situata nel mezzo di un piccolo campo di dune. L'increspatura, chiamata Observation Mountain, sarà il punto in cui il rover raccoglierà i suoi primi campioni di regolite, o roccia frantumata mista a polvere.

MARS SAMPLE RETURN, NUOVI DETTAGLI DELLA MISSIONE

In occasione dell'arrivo a Yori Pass e degli sviluppi attualmente in corso, la NASA ha voluto pubblicare un nuovo contenuto nel suo canale YouTube legato proprio alla missione di recupero dei campioni. Secondo il video, la NASA farà affidamento sul veicolo spaziale creato per riportare i campioni e che più volte ha menzionato in passato.

La missione Mars Sample Return potrebbe partire dalla Terra nel 2028 per terminare con il ritorno nel 2032, ma già c'è il rischio che la Cina possa arrivare al risultato per prima. Per quanto riguarda il progetto NASA, sarà molto complesso e richiederà l'invio di 3 mezzi distinti per portare a termine l'operazione, ossia un rover, un lander e un mezzo di risalita chiamato Mars Ascent Vehicle, che includerà una piattaforma di lancio compatta per la ripartenza da Marte. Ma non è tutto, si parla anche di nuovi droni derivati dall'esperienza di Ingenuity, come vedremo meglio più tardi.

Lo sviluppo è attualmente in corso e se ne sta occupando il JPL (Jet Propulsion Laboratory) della NASA, nei cui laboratori prendono i mezzi aerospaziali più innovativi (come Perseverance e Ingenuity). Ma per maggiori dettagli sulla missione Mars Sample Return abbiamo realizzato uno speciale che vi invitiamo a leggere.

L'operazione sarà la prima del suo genere e consentirà per la prima volta agli scienziati di tenere tra le mani alcune rocce estratte da un altro pianeta, potenzialmente interessanti in ottica di studio geologico e ricerca segni di attività vitale, presente o passata. In effetti abbiamo già a disposizione del materiale proveniente dal pianeta rosso, poiché più volte nella storia dei meteoriti marziani sono caduti sulla Terra, tuttavia queste rocce hanno trascorso milioni o addirittura miliardi di anni nello spazio e sono state completamente alterate dal tempo e dalle radiazioni. I meteoriti di Marte vengono anche immediatamente contaminati quando cadono sul nostro pianeta, rendendo difficile una eventuale ricerca dei segni di microorganismi del Pianeta Rosso.

Ecco il video caricato dalla NASA di recente, con la sequenza prevista per la missione Mars Sample Return.