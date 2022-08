Perseverance andrà a Enchanted Lake, ma c'è un problema | Aggiornamenti da Marte

E così la NASA ha deciso di far ritornare il rover sui suoi passi, ma prima di partire c'è un potenziale problema di 'pulizia' da risolvere. Continuate nella lettura per saperne di più.

Chi ha seguito con assiduità i nostri speciali sui movimenti di Perseverance e Ingenuity su Marte, ricorderà che ad aprile il rover passò per un'area posizionata sul fronte del delta fluviale e chiamata Enchanted Lake. In quell'occasione non si è tentata la raccolta di un campione poiché dopo un'attenta valutazione il team responsabile ha deciso di evitare l'operazione in quel momento, ma con la promessa di ritornarci. Come Mai? Enchanted Lake presenta delle caratteristiche geologiche davvero interessanti , come scoprirete a breve.

LE ROCCE SEDIMENTARIE DI ENCHANTED LAKE

Se per caso in quel periodo di forte attività geologica degli organismi microscopici fossero esistiti, magari durante la formazione della roccia sedimentaria, va da sé che potrebbero esser stati catturati all'interno degli strati per rimanere congelati nel tempo come forme di vita fossilizzate. Dunque le rocce stratificate di Enchanted Lake potrebbero contenere prove che Marte un tempo ospitava la vita microscopica?

A destare particolare interesse sono le rocce sedimentarie stratificate che formano l'area , aggregatesi nel corso del tempo dalla sedimentazione di fango, limo e sabbia che sono stati portati nel lago che un tempo riempiva il cratere Jezero, per poi subire una lenta compressione e solidificazione in sottili strati visibili ancora oggi.

ANCORA DETRITI NEL SISTEMA DI PERFORAZIONE

Come successo a gennaio, la NASA ha deciso di prendere un po' di tempo per capire se sia il caso di trovare soluzioni aggiuntive per pulire o meno l'interno del sistema di carotaggio. Marte è un pianeta polveroso ed è normale che un sistema di carotaggio complesso come quello di Perseverance, in grado di perforare e sgretolare delle rocce, possa sporcarsi o contenere frammenti di roccia: la NASA lo ha ovviamente preso in considerazione in fase di sviluppo e con il passare del tempo il problema sarà sempre più sentito. Tuttavia la prudenza non è mai troppa quando è impossibile intervenire manualmente in loco!

I due più recenti frammenti sono stati rinvenuti dopo la 12° raccolta di un campione, datata 5 agosto . L'analisi delle ultime immagini inviate dal rover sulla Terra indicano che, mentre i due piccoli pezzi rimangono visibili nella parte superiore del mandrino del trapano, non è stato osservato alcun nuovo elemento esterno. Inoltre, le più recenti immagini inviate dal rover non hanno mostrato la presenza di alcun oggetto estraneo. Nel dubbio la NASA ha eseguito diverse attività di diagnostica e ordinato a Perseverance di eseguire piccoli movimenti, spostamenti laterali, vibrazioni controllate dei componenti che possono essere controllati e in generale, scuotere il più possibile le strumentazioni al fine di liberarsi da qualsivoglia elemento estraneo.

Ma prima di iniziare il viaggio proprio in questi giorni si sta lavorando per verificare se la presenza di alcuni detriti, rinvenuti nel sistema di perforazione di Perseverance, possano rappresentare o meno un problema. Non è la prima volta che dei frammenti di roccia entrano nel sistema di raccolta dei campioni e si incastrano all'interno.

INGENUITY COMPLETA IL VOLO NUMERO 30

Dopo una pausa durata oltre due mesi il piccolo elicottero marziano Ingenuity ha volato ancora e lo ha fatto per la trentesima volta. Si è trattato di un piccolo volo test, a quanto pare più un balzo che una tratta vera e propria, ma che a quanto pare è servita al team di ingegneri per valutare lo stato di salute dell'elicottero e valutare al meglio i parametri di batteria e strumentazioni. Lo spostamento è stato simile a quello dei primi voli, ossia con un movimento laterale di 2-4 metri e relativo ritorno al punto di partenza.

Non solo, il volo è servito anche a scrollare un po' di polvere e sabbia dalle pale e dai pannelli solari, in modo tale da scongiurare una perdita di potenza e della capacità di ricarica delle celle. L'operazione è avvenuta il 23 agosto e per il momento abbiamo solamente una delle prima immagini, visibile poco sopra, scattata dalla NavCam in fase di volo. Tutto dovrebbe essersi svolto senza problemi e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove immagini sia in bassa risoluzione che in alta, scattate dall'unità principale.

Si è scelto di volare poco e di mantenere le capacità di riscaldamento dei componenti principali poiché in questo periodo nel cratere Jezero è ancora inverno e di notte le temperature scendono fino a -86 gradi Celsius. L'energia solare immagazzinata rischia di non essere sufficiente per tutte le attività, compresi i voli, così si è deciso di aspettare un po' per avere una carica sufficiente. Ma in questi due mesi Ingenuity non è rimasto propriamente fermo, poiché il 15 agosto è stata eseguita una procedura di rotazione ad alta velocità, che ha portato il sistema del rotore alla velocità di 2.573 giri/min per diversi secondi. Una manovra statica quindi, ma ancora una volta necessaria a pulire pale e pannelli solari dalla polvere.

Possiamo quindi sbilanciarci nel dire che, contro ogni previsione, il lavoro di supporto a Perseverance da parte di Ingenuity continuerà fino a quando l'elicottero avrà vita, e come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa una sua versione più evoluta potrebbe diventare protagonista anche nella missione di recupero campioni denominata Mars Sample Return.