Il volo di prova senza equipaggio prenderà vita lunedì 29 agosto e la finestra di lancio si aprirà alle14.33 secondo il nostro fuso orario , per poi chiudersi alle 16.33. In questo lasso di due ore il potentissimo razzo SLS accenderà i suoi potenti motori RS-25 e darà il via a un viaggio che durerà più di un mese. Sarà il primo volo dello Space Launch System , uno dei razzi più potenti mai costruiti dalla NASA, e un test critico per la navicella spaziale Orion. La storica missione decollerà dal Pad 39B del Kennedy Space Center in Florida, sullo stesso trampolino di lancio utilizzato dalla missione Apollo 10 per orbitare intorno alla luna nel 1969, così come dalle missioni Skylab e Apollo-Soyuz.

Artemis I inaugurerà ufficialmente il programma d'allunaggio e nonostante il nostro satellite naturale non sarà toccato con questa prima missione, sarà un test fondamentale per capire se i lavori di sviluppi dell'SLS e della capsula Orion siano stati efficaci e non richiedano ulteriori revisioni sostanziali.

La data di partenza della missione Artemis I è stata finalmente ufficializzata e rispecchia fedelmente quanto anticipato nei giorni scorsi. Salvo problemi meteo non prevedibili al momento o criticità dell'ultimo secondo, il prossimo 29 agosto prenderà vita una delle missioni più importanti degli ultimi anni, e per certo la principale di questo 2022 .

PROGRAMMA ARTEMIS I

Dopo la partenza il razzo SLS raggiungerà la massima pressione dinamica (Max q) entro novanta secondi, poi nella seconda fase, dopo aver sganciato via i booster, i pannelli dei moduli di servizio e il sistema di interruzione del lancio, i motori dello stadio centrale si spegneranno e lo stadio centrale si separerà dal veicolo spaziale. Mentre il veicolo spaziale compirà un'orbita attorno alla Terra, dispiegherà i suoi pannelli solari e l'Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS) fornirà alla navicella Orion la spinta necessaria per abbandonare l'orbita terrestre e proseguire il viaggio verso la Luna.

Dopo circa due ore dal lancio Orion si separerà anche dall'ICPS, che come ultima azione rilascerà in orbita una serie di piccoli satelliti, noti come CubeSats, che saranno oggetto di altri test tecnologici non per forza connessi al programma Artemis.

A questo punto la navicella Orion procederà spedita verso la Luna e il principale sistema di propulsione e alimentazione del veicolo spaziale sarà fornito da un modulo di servizio fornito realizzato dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea), lo stesso che permetterà ai futuri astronauti di avere ossigeno respirabile e acqua potabile. Orion passerà attraverso la fascia di Van Allen, sorvolerà la costellazione di satelliti del Global Positioning System (GPS) e successivamente quelli di comunicazione posizionati in orbita terrestre. Per mantenere il dialogo con il Mission Control a Houston, Orion passerà attraverso il sistema di monitoraggio e trasmissione dati della NASA e comunicherà attraverso la Deep Space Network.

Durante il viaggio verso la Luna, che durerà diversi giorni, si approfitterà per valutare la bontà e il corretto funzionamento di tutti i sistemi del veicolo spaziale e, se necessario, saranno effettuate anche delle correzioni alla traiettoria. La durata della missione sarà superiore di circa 10 giorni a quella prevista in condizioni normali ed è stata calcolata in 42 giorni, durante i quali la navicella verrà letteralmente stressata per essere messa alla prova in modo definitivo. Orion trasporterà anche un manichino "Moonikin" e dei torsi umanoidi ricoperti di sensori per misurare gli effetti delle vibrazioni e delle radiazioni spaziali sul corpo umano.

Una volta arrivata nelle vicinanze del satellite naturale, Orion si avvicinerà fino a circa 100 km di altezza sopra la superficie della Luna, quindi utilizzerà la fionda gravitazionale per raggiungere un'orbita retrograda a circa 70.000 km dalla Luna. Il veicolo spaziale rimarrà in quell'orbita per circa sei giorni per raccogliere dati e consentire ai controllori di missione di valutare le prestazioni del veicolo spaziale.

Per il suo viaggio di ritorno sulla Terra, Orion effettuerà un altro sorvolo ravvicinato che porterà la navicella spaziale nuovamente entro circa 100 km dalla superficie della Luna, per poi utilizzare un altro motore di accensione precisamente sincronizzato del modulo di servizio fornito dall'Europa insieme alla gravità della Luna per accelerare indietro verso la Terra.

Inizierà così il viaggio di ritorno di qualche giorno su una traiettoria che nelle fasi finali del viaggio farà schizzare la Orion a circa 11 km al secondo quando avverrà l'ingresso atmosferico, producendo temperature di circa 2.760 gradi Celsius.

La missione si concluderà con il test finale di resistenza al rientro e lo splashdown di precisione al largo della costa di Baja, California, dove sarà presenta la nave per il recupero della navicella. Dopo lo splashdown Orion rimarrà alimentata per un periodo di tempo mentre i subacquei della Marina degli Stati Uniti e i team operativi dell'Exploration Ground Systems della NASA si avvicineranno con piccole imbarcazioni. I subacquei ispezioneranno brevemente la navicella per individuare eventuali pericoli e collegheranno le linee di traino, quindi gli ingegneri trascineranno la capsula sul ponte della nave di recupero per riportarla finalmente a casa.