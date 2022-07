Perseverance, il rover messo a dura prova da rocce friabili | Aggiornamenti da Marte

I biomarcatori , o anche definiti "fossili molecolari", sono molecole organiche complesse derivate dalla vita, come sequenze proteiche o di DNA, che possono restare conservate nella roccia per miliardi di anni.

Uno degli obiettivi principali di Perseverance e di tutta la missione Mars 2020 , infatti, è la ricerca di prove di vita ancestrali, e sulla base dell'esperienza accumulata con lo studio dei delta fluviali terrestri, sappiamo che le rocce argillose a grana fine presenti in questi ambienti sono considerata tra le migliori in quanto a capacità di preservare la presenza di biomarcatori, anche se incredibilmente antichi.

Il rover sta affrontando la seconda campagna scientifica sin dal suo arrivo su Marte, quella che è stata chiamata Delta Front. Si tratta di una missione particolarmente importante poiché ci troviamo in una delle zone più calde per lo studio della geologia marziana e per la ricerca di eventuali prove che il pianeta rosso sia stato in grado di suportare lo sviluppo di organismi, indicativamente circa 3-4 miliardi di anni fa.

Per raggiungere questo obiettivo Perseverance è stato dotato non solo di un sistema d'analisi in loco, ma anche della capacità di effettuare dei veri e propri carotaggi nella roccia e di un sistema di campionamento in grado di sigillare il materiale prelevato all'interno di provette, che alla fine ritorneranno sulla Terra grazie alla missione Mars Sample Return. Una volta che le avremo a disposizione i futuri scienziati potranno analizzare il contenuto in laboratori dotati di tecnologie avanzate, utilizzando strumenti e tecniche in grado di identificare ed estrarre le sostanze organiche, caratterizzandone poi in dettaglio le strutture molecolari.

Se le analisi in lovo possono dare un indizio, solo quelle approfondite potranno determinare con certezza se le eventuali molecole organiche rinvenute nelle rocce del delta marziano siano biomarcatori o sostanze organiche non biologiche. Ma dovrà passare parecchio tempo prima di poterci mettere le mani sopra, poiché la missione di recupero non avverrà prima del 2028, per un potenziale ritorno sulla Terra dei campioni nel 2032 - 2033 (c'è il richio che la Cina anticipi tutti!).

In ogni caso, quella che è stata definita come la zona più interessante del cratere Jezero, ossia l'area del delta fluviale, è anche quella che sta creando le maggiori difficoltà al rover. Scopriamo quindi cosa è successo con questo nuovo aggiornamento sulle novità (o forse sarebbe meglio dire 'criticità' in questo caso) delle ultime settimane sperimentate dai mezzi NASA su Marte. Come al solito, ecco la mappatura degli ultimi spostamenti di Perseverance e Ingenuity, aggiornata quasi in tempo reale.