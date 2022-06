Le lune più interessanti del nostro sistema solare

A queste dedicheremo dei capitoli maggiormente corposi vista la grande quantità di informazioni a nostra disposizione, ma non ci sono solo quelle sopracitate e, ovviamente, c'è anche la Luna per eccellenza, ossia quella che vediamo ogni sera sopra le nostre teste, e che non inseriremo nello speciale odierno.

Spesso si parla del nostro sistema solare con particolare attenzione ai pianeti, otto se escludiamo il piccolo Plutone e naturalmente l o sfuggente Pianeta Nove , per il quale abbiamo solo dei segni ma nessuna certezza. Eppure anche le Lune stanno acquisendo sempre maggiore importanza , soprattutto quelle più grandi e con caratteristiche interessanti per quanto riguarda la ricerca di vita al di fuori del nostro pianeta. Spesso abbiamo toccato l'argomento in precedenti articoli, e chi segue con interesse questi argomenti sa bene che lune come Encelato, Titano, Europa e Ganimede, sono sotto stretta osservazione da parte delle principali agenzie spaziali e alcune di esse saranno presto protagoniste di missioni robotiche di esplorazione.

IO

Le immense forze mareali esercitate da Giove fanno sì che la sua superficie si sposti anche di 100 metri o più in avanti e indietro.Insomma, un posto decisamente complesso da visitare. Poiché la luna è così supercalda e instabile, tutte le osservazioni che abbiamo sono state fatte a distanza e la maggior parte delle informazioni derivano dalla sonda Cassini-Huygens nel 2000, dalla New Horizons nel 2007. Successivamente abbiamo acquisito dati anche grazie ad alcuni telescopi terrestri e all'immortale telescopio spaziale Hubble.

DATTILO

Al contrario di quelle sopra descritte e delle prossime di cui leggerete proseguendo nello speciale, Dattilo orbita attorno a un asteroide chiamato Ida (31,4 km di diametro) ed è posizionata a circa 90 km di distanza in orbita prograda. Grazie alla scoperta di Dattilo ora sappiamo che anche gli asteroidi possono avere attorno altri corpi in orbita .

PHOBOS E DEIMOS

Phobos e Deimos sono due lune marziane molto note e di forma irregolare, che misurano rispettivamente circa 22 km e 12 km di diametro medio. Ad oggi non abbiamo inviato nessuna missione di esplorazione e al momento non ce n'è l'intenzione, tuttavia è molto probabile che entrambe possano rivelarsi interessanti nello studio della geologia di Marte, poiché come nel caso della nostra Luna, Phobos e Deimos conservano probabilmente i dettagli della formazione del pianeta rosso all'interno dei loro strati rocciosi. Eppure la storia della loro origine divide ancora gli scienziati: da un lato si ritiene che si siano formate per accrezione, similmente a quanto avvenuto con Marte stesso, dall'altro è anche possibile che siano state entrambe catturate e che in origine fossero dei semplici asteroidi vaganti.

CARONTE

Ci siamo avvicinati a Caronte solo una volta, grazie alla sonda New Horizons nel 2015, la quale è stata in grado di arrivare a circa 27.000 km di distanza dalla luna plutoniana.

EUROPA

Diverse complicazioni potrebbero accompagnare le missioni di esplorazione della superficie, ad esempio l'invio di un rover a propulsione nucleare simile a Curiosity (in esplorazione su Marte), potrebbe risentire della potente magnetosfera di Giove e le sue radiazioni. Anche l'utilizzo di pannelli solari risentirebbe dello stesso problema, inoltre la distanza dal Sole non potrebbe assicurare sufficiente energia. La stessa sonda Galileo subì danni alla componentistica durante la sua missione, perciò si stanno al momento valutando altre soluzioni e tra queste l'utilizzo di generatori ad isotopi di nuova generazione come l' ASRG .

Se queste caratteristiche non fossero sufficienti, ad attirare l'attenzione furono anche le numerose striature superficiali che, secondo le teorie scientifiche, potrebbero avere un'origine naturale. Si sarebbero formate in seguito alle fratture causate dalle eruzioni di ghiaccio sottostante, più caldo di quello superficiale. Sebbene non confermato, pare che la vicinanza a Giove e la presenza di un nucleo ferroso , consentano di ipotizzare la presenza di un oceano riscaldato sotto la coltre di ghiaccio , caratterizzato da attività mareali ed un intensa attività geologica. Osservazioni più accurate da parte del telescopio spaziale Hubble, hanno permesso di individuare geyser di vapore molto simili a quelli di Encelado, sulla superficie sono stati inoltre identificati minerali argillosi, che potrebbero confermare la presenza di molecole organiche. A tutti gli effetti, queste caratteristiche rendono Europa uno dei luoghi più interessante nella ricerca di vita microbica chemiosintetica , da qui l'interesse verso l'invio di future missioni di esplorazione.

Europa è un satellite gioviano, il sesto per dimensioni nel sistema solare e leggermente più piccolo della nostra Luna. La scoperta delle sue caratteristiche e le prime immagini dettagliate le dobbiamo originariamente alle sonde Pioneer 10 e 11, successivamente alle Voyager negli anni 70, ma la maggior parte dei dati derivano dalla sonda Galileo, che dal 1995 al 2003 ha orbitato attorno a Giove regalandoci foto ad alta risoluzione e aumentando così l'interesse della comunità scientifica verso questa luna. La superficie di Europa è composta da una crosta d'acqua ghiacciata, le temperature medie si aggirano intorno ai -220 gradi celsius mentre la sua leggera atmosfera vede una predominante presenza d'ossigeno, tuttavia anche in questo caso non ha origine biologica.

TITANO

Per quanto riguarda Titano, la missione chiamata Dragonfly, prevede l'invio di due lander evoluti con l'obbiettivo di raggiungere il satellite nel 2035. Le novità risiederanno principalmente nelle caratteristiche dei lander, che si configureranno come dei veri e propri droni progettati per resistere alle temperature basse e pensati per muoversi con semplicità attraverso aree distanti anche centinaia di km dal punto di arrivo. Allo stato attuale non ci sono informazioni sugli sviluppi di questo progetto, che resta in essere ma ancora lontano dalla sua realizzazione.

Sebbene non ci siano al momento progetti di esplorazione in fase di avanzato sviluppo, dal 2009 esiste il progetto congiunto tra NASA ed ESA chiamato Titan Saturn system Mission (TSSM), con lo scopo di organizzare una missione verso Saturno, e le sue lune Titano ed Encelado. Vi sono inoltre diverse proposte, delle quali due sono state recentemente selezionate dalla NASA nell'ambito del programma New Frontier , come probabili obbiettivi di lancio entro entro pochi anni.

Ad interessare particolarmente gli scienziati sono I mari di idrocarburi presenti, i quali potrebbero contenere aminoacidi ed altre molecole organiche interessanti. Le analisi che saremo in grado di effettuare, potrebbero così offrire nuovi spunti per comprendere come la vita abbia avuto origine ed approfondire la nostra conoscenza dell'universo.

GANIMEDE

Ganimede è forse uno dei satelliti più noti del sistema solare, non tanto per la conoscenza che abbiamo di lui, quanto per le dimensioni: si tratta infatti del satellite naturale più grande non solo di Giove, ma anche di tutto il sistema solare, con una massa addirittura superiore a quella del pianeta Mecurio. Ganimede presenta una crosta ghiacciata ed un'atmosfera composta principalmente da ossigeno ed in minor parte da ozono, sodio ed idrogeno atomico. L'ossigeno non è di origine biologica, pertanto non viene preso come indicatore primario di possibile presenza di vita extraterrestre.

Le prime informazioni approfondite accompagnate da immagini le dobbiamo in primis alla missione Pioneer 10 e successivamente alle sonde Voyager, infine grazie alla sonda Galileo si è potuto scoprire che Ganimede è l'unico satellite con un campo magnetico proprio, dovuto alla presenza di un nucleo di ferro fuso.

Grazie alle recenti analisi del telescopio spaziale Hubble, si è potuto studiare il comportamento del campo magnetico in relazione a Giove e come questo influisce sulla formazione delle aurore polari. La misurazione dell'attrito magnetico sembra confermare la presenza di un immenso oceano sotterraneo di acqua salata, compreso tra due strati di ghiaccio e posizionato a circa 200 km di profondità.

Si parla di un quantitativo d'acqua superiore a quello presente sul pianeta Terra, un oceano profondo circa 100 km le cui caratteristiche risultano ancora misteriose, ma al pari di Encelado, gli scienziati sospettano che possa avere tutte le carte in tavola per ospitare qualche forma di vita. Le caratteristiche di Ganimede rendono di fatto molto complessa un'eventuale analisi approfondita del sottosuolo, tuttavia ciò non scoraggia le principali agenzie spaziali, che prevedono nei prossimi anni l'invio di missioni di studio.

La prossima a prendere il via potrebbe essere la Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'obbiettivo è inviare una sonda per studiare meglio le caratteristiche di Ganimede e di altre due lune gioviane, Europa e Callisto. Il lancio è previsto nel 2023.

Esisteva anche un progetto congiunto tra ESA e NASA, chiamato Europa Jupiter System Mission - Laplace (EJSM / Laplace), con l'obbietto comune di scoprire eventuali zone abitabili, saperne di più sulle caratteristiche della magnetosfera di Giove e le relazioni tra le sue lune. La missione è stata successivamente abbandonata e le agenzie spaziali hanno continuato a lavorare autonomamente ai loro progetti.