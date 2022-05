Starship, Super Heavy e test orbitale: a che punto siamo? | Aggiornamenti da SpaceX

A conti fatti, ad oggi ancora non abbiamo conferme o date certe, ma il 2022 potrebbe realmente essere l'anno giusto e proprio di recente il presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha fornito aggiornamenti in tal senso, confermando non solo che i lavori procedono nel verso giusto ma anche che il test orbitale è più vicino di quel che si possa pensare. Sarà davvero così? Vediamo qual è lo stato reale dei lavori a Starbase.

Nonostante tutto, i ritardi si accumularono per svariate ragioni, da una parte legate agli sviluppi dei mezzi protagonisti, dall'altra ai percorsi burocratici legati a doppio filo alla FAA statunitense, necessari per l'organizzazione di un volo così complesso.

Ormai è passato quasi un altro anno dal fatidico annuncio di Elon Musk , che nel 2021 e proprio in questo periodo dichiarava come "imminente" il primo test orbitale della navicella Starship di SpaceX . Già al tempo si sospettava che l'eccentrico miliardario avesse fatto una della sue 'sparate' e fu lui stesso a confermarlo tra le righe poco tempo dopo, dicendo sostanzialmente che certe esagerazioni fanno parte del suo modo di essere.

TEST ORBITALE ENTRO LUGLIO 2022?

È questa l'ipotesi che si sta facendo strada e non è campata a caso, poiché a fornire delle nuove tempistiche è la presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, che qualche giorno fa ha affermato che la società ora si aspetta che Starbase sia pronta per il primo tentativo di lancio orbitale di Starship già a giugno o luglio, sostanzialmente anticipando le previsioni del programma di lancio di circa due mesi.

Nonostante la buona notizia, a giudicare dallo stato dei lavori, è evidente che SpaceX dovrà affrontare ancora una vasta gamma di problematiche e test, sia per Starship sia per Super Heavy, nonché venire a capo di una serie non indifferente di revisioni burocratiche. A conti fatti è impossibile non pensare che, nonostante i buoni propositi, sia molto più coerente collocare il primo lancio orbitale di Starship a non prima di 3-6 mesi da oggi, spostando di fatto l'evento al prossimo autunno. Ma SpaceX ci ha abituato a sorprese al di là di ogni previsione e sappiamo che potrebbe tecnicamente accelerare sulle questioni hardware, ma ciò significherebbe tentare l'impresa con test parziali e meno certezza di successo. Tuttavia, anche il più ottimistico degli scenari è ancora strettamente legato a fattori burocratici in gran parte al di fuori del controllo dell'azienda.

E ritorniamo al vero collo di bottiglia rappresentato dalla valutazione ambientale programmatica (PEA) in 5 punti che spetta alla FAA statunitense (l'equivalente del nostro ENAC), il cui lavoro si protrae dallo scorso anno e che di fatto è responsabile del rilascio della licenza di lancio. Tenendo a freno l'entusiamo, è bene ricordare che si tratta di un compito senza precedenti, poiché si parla del razzo più potente mai costruito dall'uomo e soprattutto a opera di un'azienda privata. SpaceX è abituata ad affrontare processi burocratici di questa tipologia, ma ad oggi è realmente difficile fare previsioni sensate non avendo precedenti di questa portata. Ci sono però alcune evidenze che aprono spiragli interessanti, sappiamo ad esempio da quanto riportato nella dashboard online della FAA che quattro dei cinque processi principali da affrontare sono stati superati, mentre per l'ultimo passaggio burocratico e l'approvazione dei documenti restanti si parla già di un termine, fissato al 31 maggio 2022.

Ma è bene ricordare ancora una volta che il superamento delle questioni legali non sarà sinonimo di via libera al lancio. La FAA stessa dice infatti che il completamento dei processi PEA non sarà garanzia di un permesso definitivo e qualunque intoppo, al momento non prevedibile, potrebbe ritardare ulteriormente il tutto.

Cosa significa tutto ciò? Che nonostante le previsioni ottimistiche della Shotwell, il lancio di Starship potrebbe avvenire in un lasso di tempo davvero ampio, che non esclude un rimando dell'operazione al prossimo autunno. E poi c'è l'ultima questione e non ha nulla di burocratico, ma riguarda lo stato dei mezzi da utilizzare per il test orbitale. A che punto sono i prototipi di Starship e Super Heavy?