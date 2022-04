Perseverance e Ingenuity abbattono nuovi record | Aggiornamenti da Marte

Come vi abbiamo anticipato con alcuni speciali e svariati articoli redatti in precedenza, I due mezzi NASA più recenti inviati su Marte, ossia il rover Perseverance e l'elicottero Ingenuity , sono entrati in una fase della missione scientifica particolarmente importante e, non ve lo nascondiamo, incredibilmente eccitante per tutti coloro che hanno seguito minuziosamente ogni obiettivo raggiunto da un anno a sta parte .

Ecco un dettaglio della posizione attuale dei due mezzi nella mappa aggiornata quasi quotidianamente, condivisa dalla NASA e consultabile da chiunque. La mappa è interattiva, dunque potete zoomare o allontanarvi per godere di un dettaglio migliore. Nel momento in cui scriviamo la posizione è relativa al sol 409, ossia alla giornata del 15 aprile 2022, ma continuerà ad aggiornarsi man mano che i due mezzi si muoveranno sulla superficie marziana.

E' stato un viaggio "da record" per divese ragioni, anche se parlarne al passato non è propriamente corretto poiché è ancora in corso. Ma buona parte del tragitto è stata affrontata e a giudicare della più recenti immagini, la parte più interna dell'antica zona sedimentaria è ormai a ormai a portata del rover. A breve distanza si trova l'elicottero "ricognitore" Ingenuity, ma di questo ne parleremo meglio in un capitolo dedicato in fondo.

Vediamo molto chiaramente che Ingenuity, al momento, si sta limitando a inseguire il rover a debita distanza, ma come vedremo meglio in seguito il suo ruolo potrebbe presto cambiare.

Dopo il primo anno passato a esplorare la zona più a sud rispetto al punto di arrivo iniziale, l'Octavia E. Butlee, il rover Perseverance ha recentemente ripercorso buona parte dei suoi passi per ritornare al punto di partenza e successivamente dirigersi a nord-ovest (rispetto al punto iniziale sulla mappa). Ora che stanno entrando in quella che potremmo definire "zona calda" resta da capire quale percorso verrà intrapreso e quanto si potrà spingere all'interno del delta.

QUASI 5 KM PERCORSI IN AUTONOMIA

Lo avevamo anticipato nel precedente speciale e quanto scritto si è ormai concretizzato. Il percorso iniziato dalla zona soprannominata Octavia E. Butler ha portato il rover Perseverance a percorrere quasi 5 km e secondo gli ultimi aggiornamenti della NASA, tutto si è svolto senza particolari problematiche. Non solo, anche stavolta due nuovi record sono stati abbattuti e riguardano due aspetti particolarmente importanti: il primo è la capacità di un mezzo terrestre di muoversi su Marte, mentre il secondo è rappresentato dalla distanza totale percorsa. Per la prima volta un rover terrestre è stato in grado di muoversi per 520 metri in soli 3 giorni di viaggio consecutivi.

Non bisogna dimenticarsi che numeri di questo genere vanno contestualizzati, e se l'elicottero marziano è in grado di coprire 520 metri in poco più di 2 minuti, Perseverance impiega circa 1 ora in condizioni favorevoli e alla massima velocità (circa 4,2 centimetri al secondo). Ma non fatevi ingannare, numeri come quelli citati poco sopra possono sembrare qualcosa di poco conto, ma sono in realtà obiettivi di tutto rispetto in un ambiente come quello marziano!

A rendere possibile tutto ciò è stato senza ombra di dubbio il software di navigazione autonoma, senza il quale tutta l'operazione sarebbe risultata molto più lenta e maggiormente legata all'intervento dell'uomo. In realtà, la pianificazione del viaggio è stata fatta da Terra a opera del team di tecnici impegnati nel controllo del rover. Avvalendosi di speciali occhiali 3D i conducenti del rover hanno pianificato i percorsi e le fermate specifiche, ma ogni decisione intermedia è stata affidata all'intelligenza artificiale. Il sistema di navigazione automatica di Perseverance, noto come AutoNav, è in grado di creare mappe 3D del terreno davanti a sé, identificare eventuali pericoli e pianificare un percorso alternativo per evitare le zone non percorribili, il tutto senza ulteriori indicazioni dai controllori che operano sulla Terra. Autonav somiglia moltissimo ai sistemi di navigazione autonoma montati sulle auto più recenti.

Allo stato attuale Perseverance sta avanzando mentenendo alla sua destra la zona di sedimenti e molto presto potrebbe prendere il via la ricerca di un sito ideale per la raccolta di nuovi campioni.

L'obiettivo primario della nuova fase scientifica è dirigersi verso l'antico delta fluviale, ossia quella caratteristica area a forma di ventaglio ben visibile grazie alle immagini satellitari e che proprio per tale motivo ha determinato la sua scelta quale zona di atterraggio della missione Mars 2020. I segni della confluenza di un antico fiume che con buona probabilità riempiva un lago all'interno del cratere Jezero sono ben visibili e il luogo potrebbe essere particolarmente ricco di carbonati, minerali che, come insegna la geologia terrestre, possono preservare segni fossili di vita antica ed essere associati a processi biologici ancestrali.

Vediamo alcune foto degli ultimi due giorni, entrambe realizzzate grazie all'ausilio delle due camere di navigazione, note anche come NavCam, posizionate a destra e sinistra anteriormente al rover. Le immagini caricate dalla NASA erano singole, ma abbiamo deciso di unirle per ottenere delle foto panoramiche decisamente più affascinanti.