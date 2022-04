Perché i T-rex avevano le braccia corte? Scopriamo cosa dice la scienza

È probabilmente l'animale più simbolico dell'era dei dinosauri, il predatore per eccellenza che ha domincato la preistoria e non esiste essere umano nel globo che non ne abbia sentito parlare almeno una volta, parliamo del celebrerrimo Tyrannosaurus rex, o più comunemente noto come T-rex nella forma abbreviata, o ancora semplicemente tirannosauro se vogliamo utilizzare la classica definizione italiana.

BRACCIA CORTE MA POTENTI!

Arriviamo quindi a una domanda fondamentale, ossia, in che modo i T-rex utilizzavano le loro piccole braccia? La risposta è meno scontata del previsto e sull'argomento sono stati redatti alcuni studi i cui risultati non hanno ancora messo daccordo tutti. Possiamo quindi parlare di diverse teorie, alcune delle quali potrebbero essere false ma non possiamo nemmeno escludere siano tutte vere. Non ci sono certezze al momento, vediamo quindi quali sono le ipotesi più in voga sull'argomento.

E per quanto riguarda le capacità di movimento delle loro braccia? Anche su questo punto regna una scarsa conoscenza, ma ancora una volta ci vengono incontro precedenti studi paleontologici sulla questione. La loro mobilità risultava senza dubbio limitata, scondo alcuni documenti infatti, potevano oscillare solamente di 45° massimi, ma grazie alla forza descritta poco sopra potevano risultare comunque utili per stringere la preda. Sembra che a coudiuvarli nella battaglia intervenivano anche le due grandi dita (il terzo era poco sviluppato) di cui erano dotati i loro appendici, che terminavano con degli artigli poderosi come vedremo nel prossimo capitolo.

Sappiamo che, mediamente, i T-rex misuravano circa 12 metri dalla testa alla coda e potevano raggiungere un peso di circa 10 tonnellate. Le sue braccia erano lunghe circa 1 metro e alcuni paleontologi ritengono che sarebbero state in grado di sviluppare una forza almeno 3 volte superiore a quella erogata dalle braccia di un uomo fortissimo e allenato . Se qualcuno avesse qualche dubbio sulle loro doti in termini di forza, in una sfida a distensioni su panca avrebbero stracciato qualunque atleta senza se e senza ma.

Appurato che le braccia del T-rex risultavano visivamente corte rispetto al resto del corpo è bene chiarire meglio se le loro dimensioni minimali potessero renderle un effettivo punto debole. Scopriamo così che in realtà i suoi arti potevano essere considerati minuscoli solo in relazione alle sue dimensioni totali, e che da un punto di vista umano sarebbero risultati comunque spaventosi. Il celebre film di Spielberg, Jurassic Park, ci ha fornito un ritratto universalmente considerato molto aderente al possibile aspetto reale del T-rex, ma le funzionalità delle sue braccia non sono mai state chiarite fino in fondo e forse ciò ha contribuito a stimolare l'immaginario collettivo in senso negativo.

QUAL ERA LA LORO UTILITÀ?

Resta in voga l'ipotesi che sia uno dei tanti utilizzi per questi arti, ma se pensiamo al peso del T-rex e alla forza ipotetica erogata dalle braccia, questa possibilità risulta meno credibile e non gode di consenso assoluto tra gli studiosi.

Potrebbe sembrare poco credibile ma è tra le conclusioni a cui alcuni studi sono arrivati. Il T-rex usava le sue braccia per sollevarsi da terra quando gli capitava di cadere durante una battaglia, tuttavia non esiste nessuna prova diretta rilevabile dai fossili a disposizione che possa confermare questa possibilità.

Non serve essere paleontologi per sapere che sia i maschi che le femmine di T-rex erano dotati dei medesimi arti e quindi è lecito credere che gli esemplari femminili utilizzassero le loro braccia in altri modi. Come detto sin da subito, questa ipotesi è tra tutte quella che gode del minor consenso tra i paleontologi, ma è una tra le più suggestive e fonte infinita di dileggio sul web.

Si tratta della teoria con minor fondamento ma che da anni viene presa in considerazione da alcuni paleontologi. Si pensa che i maschi di T. Rex usassero principalmente le braccia e le mani per aggrapparsi alle femmine durante l'accoppiamento, niente più; tuttavia non possiamo nemmeno escludere che questo fosse uno tra i tanti utilizzi e non quello esclusivo.

Nonostante la percezione pubblica, secondo il dottor Steven Stanley dell'Università delle Hawaii, situata a Manoa, le braccia tozze del T-Rex erano in realtà tra le sue armi più spietate durante gli attacchi ravvicinati. Il paleontologo sostiene che Il T-rex avrebbe potuto usare le sue braccia per aggrapparsi saldamente alla preda mentre questa si contorceva, prima di finirla con un morso assassino grazie alle sue potenti mascelle. Ciò spiegherebbe anche la potenza muscolare di cui erano dotati i due arti. Secondo il professore, gli arti sarebbero stati inutili in termini evolutivi se non avessero mantenuto qualche funzionalità.

Vediamo a seguire tre delle ipotesi che più vengono prese in considerazione per rispondere a questa domanda.

PERCHÈ ERANO COSÌ CORTE?

Per alcuni le braccia dei T-rex sono una struttura vestigiale, ossia una parte del corpo che è servita a uno scopo in un punto molto lontano nell'albero genealogico di un animale, ma che poi si è gradualmente ridotta in dimensioni e funzionalità come risposta adattativa a milioni di anni di pressione evolutiva.

Forse il miglior esempio di strutture veramente vestigiali sono i resti fossili dei serpenti dotati di piccoli piedi con cinque dita, tuttavia capita spesso che biologi e paleontologi descrivano una struttura come "vestigiale" semplicemente perché non ne hanno ancora identificato lo scopo.

Pensiamo ad esempio all'appendice, un classico esempio di organo umano che è stato considerato vestigiale fino a quando non si è scoperto avere una funzione molto importante per la salute, ossia quella di "riavviare" le colonie batteriche nel nostro intestino dopo che sono state spazzate via da una malattia.

Come con le nostre appendici, qualcosa di simile potrebbe essere avvenuto con lo studio delle braccia del Tyrannosaurus Rex. La spiegazione più probabile per le braccia stranamente sproporzionate dei T-rex è che erano grandi esattamente quanto dovevano essere. Questo temibile dinosauro si sarebbe rapidamente estinto se non avesse avuto le braccia, o perché non sarebbe stato in grado di accoppiarsi e produrre piccoli T. Rex, o forse non sarebbe stato in grado di rialzarsi se fosse caduto a terra, o ancora, forse perchè rappresentavano lo strumento difensivo giusto in accoppiata con il suo morso. Non lo sapremo mai con certezza, ma una recente ricerca esplora ancora una volta i motivi per cui questi arti sarebbero stati così sproporzionati.

Si parla in questo caso di una forma di difesa e ad affermarlo è Kevin Padian, biologo dell'Università della California, autore di un interessante articolo che trovate nella versione integrale in FONTE. Secondo l'autore, il tirannosauro avrebbe sviluppato braccia corte come risposta evolutiva all'esigenza di ridurre il rischio di essere morsi accidentalmente da altri T-rex durante le fasi di frenesia alimentare. Padian ha inoltre notato che i predecessori dei tirannosauridi presentavano braccia più lunghe, quindi a suo modo di vedere ci deve essere stata una ragione per cui sono state ridotte sia in termini di dimensioni che di mobilità articolare. Ciò avrebbe colpito non solo il T-rex classico che visse in Nord America alla fine del periodo Cretaceo, ma anche gli abelisauridi africani e sudamericani del Cretaceo medio e i carcharodontosauridi, che spaziavano in Europa e in Asia durante il primo e il medio Cretaceo, e che erano persino più grandi del tirannosauro.

Il paleontologo è tra coloro che sostengono come alcune delle ipotesi d'utilizzo citate sopra siano in realtà poco credibili. A tale conclusione sarebbe arrivato dopo aver effettuato delle misurazioni su un esemplare fossile chiamato MOR 555 e la sua conclusione è stata che tuti gli utilizzi descritti si sarebbero rivelati inadatti per degli arti arrivati a tale livello di atrofia.

"Le braccia più lunghe, specialmente nel loro orientamento naturale, un po' esteso anteriormente, le avrebbero portate nell'ambito delle mascelle più letali mai registrate sulla terraferma. Il pericolo di ferite, amputazioni, infezioni, malattie e morte definitiva... sarebbe stato un selettivo forza di riduzione, indipendentemente dalla funzionalità relitta degli arti. Ipotizziamo, quindi, che la riduzione delle dimensioni degli arti anteriori fosse una funzione secondaria della selezione per qualcos'altro. In quanto tale, non dovremmo cercare la funzionalità in questi arti ridotti, ma per come tale riduzione servisse a uno scopo più ampio".

Fermo restando che anche quellla di Padian è un'ipotesi, il suo punto di vista ci riporta al punto di partenza e ci fa capire ancora una volta che la spiegazione dietro alle dimensioni "ridicole" delle braccia nei T-rex non è stata ancora trovata. Avremo mai una risposta certa? Al momento è impossibile stabilirlo ma seguiremo con curiosità eventuali sviluppi futuri.