Perseverance, il viaggio più difficile mai intrapreso su Marte è cominciato

Non ci concentreremo troppo sull'importanza della location, argomento più volte affrontato, quanto piuttosto sull'incredibile viaggio che proprio in questi giorni ha preso il via e che porterà Perseverance ad abbattere diversi record.

I festeggiamenti per il primo anno passato su Marte sono ormai alle spalle e per il più recente rover sviluppato dalla NASA è arrivato il momento di affrontare un viaggio epico, forse il più complesso mai affrontato da un rover terrestre sul pianeta rosso. Spesso in questi mesi vi abbiamo parlato degli obiettivi della missione Mars 2020 , quella che ha portato sul pianeta rosso due concentrati di tecnologia come Perseverance e Ingenuity , e di come la seconda campagna scientifica all'interno del cratere Jezero sarebbe stata di primaria importanza. Ne avevamo discusso anche in svariati articoli lo scorso anno e ora è arrivato il momento tanto atteso. Il lungo viaggio verso i resti dell'antico delta fluviale è finalmente entrato nel vivo e presto la missione

Un lavoro, quello di raccolta, già cominciato in questi mesi e che non è stato esente da problematiche, ( ricordate le criticità con il sesto campione? ), ma che di fatto non è ancora entrato nel vivo. Ma la NASA lo ha ribadito più volte e se esiste un luogo all'interno del cratere Jezero in cui cercare antichi resti di segni di attività biologica si tratta proprio dell'antico delta fluviale. Le prime osservazioni sono state effettuate dal MRO (Mars Reconaissance Orbiter), poi l'arrivo degli ultimi mezzi NASA ci ha permesso di fotografarlo a distanza con grande dovizia di dettagli, ma sarà la presenza in loco di Perseverance a svelare tutti i segreti dell'area.

Come ampiamente detto in questi mesi, uno degli obiettivi chiave della missione di Perseverance su Marte riguarda l'astrobiologia e più nel dettaglio la ricerca di segni di antica vita microbica. Il rover non solo ci sta permettendo di capire meglio la geologia del pianeta e il clima passato, ma sta avendo anche un ruolo fondamentale nel consentire il futuro avvio della prima missione di raccolta di campioni di roccia marziana, che saranno successivamente riportati sulla Terra grazie a una missione congiunta ESA-NASA chiamata Mars Sample Return . I campioni più interessanti viaggeranno nello spazio verso il nostro pianeta, al fine di operare un'analisi approfondita con strumenti più accurati.

LA GUIDA AUTONOMA MESSA ALLA PROVA

In questa fase di viaggio le attività scientifiche saranno ridotte al minimo, mentre tutto il percorso sarà documentato da numerose fotografie del delta a varie distanze durante la fase di avvicinamento. Le immagini saranno utilissime per il team di scienziati impegnati nell'analisi della geologia, che potranno anzitempo studiare le rocce e valutare gli obiettivi più promettenti già prima di arrivare nelle loro vicinanze.

Ma questo incredibile viaggio, la cui tratta è visibile nel video poco sopra, è già cominciato lo scorso 14 marzo e dunque manca meno di un mese al suo completamento. Come visibile dalla mappa il percorso richiederà un allungamento della traiettoria rispetto alla distanza in linea d'aria, poiché la zona centrale non risulta percorribile da un mezzo terrestre. Vediamo infatti centralmente l'impervia area di Sèitah, che Ingenuity ha fotografato diverse volte , e un'altra zona rocciosa che non potrà essere affrontata da Perseverance.

Tutto è stato pianificato a dovere e il rover si dovrà muovere su un terreno accidentato a velocità decisamente inferiori a quelle raggiunte da Ingenuity. Se l'elicottero marziano è in grado di coprire 150 metri in pochi secondi, Perseverance impiega circa 1 ora in condizioni favorevoli e alla massima velocità (circa 4,2 centimetri al secondo).

L'obiettivo è molto semplice, arrivare in prossimità del delta fluviale in un solo mese . In termini terrestri potrebbe essere considerato un viaggio semplice e breve, in fondo si parla di 5 km circa, ma su Marte la questione è decisamente più complessa poiché non esiste margine d'errore.

L'AUTOGUIDA MARZIANA PIÙ EVOLUTA DI SEMPRE

Per arrivare in perfette condizioni e per tempo nelle vicinanze dei resti dell'antico delta, il rover Perseverance si affiderà al suo sistema di autonavigazione, il più avanzato mai sviluppato per l'utilizzo su Marte, con cui il rover è stato equipaggiato.

E di passi in avanti dai tempi di Opportunity ne sono stati fatti, vi basti pensare che con il defunto rover la pianificazione di uno spostamento di pochi metri richiedeva diversi minuti e l'intervento umano, mentre ora nella maggior parte dei casi il tutto si risolve in pochi secondi e senza l'intervento umano, in completa autonomia (o quasi). In realtà, prima della partenza effettiva il team responsabile del suo controllo pianifica i comandi di guida, i quali grazie alla Deep Space Network raggiungono l'orbiter attorno a Marte, che si occupa infine di inviarli al rover. A seconda della complessità del terreno il numero di input varia notevolmente, ma al contrario, la navigazione automatica funziona in modo eccellente quando i viaggi vengono intrapresi su percorsi particolarmente pianeggianti. In casi simili, l'intervento umano è minimo o addirittura nullo.

Tutto ciò non è merito solamente di un software più evoluto, ma anche di un hardware aggiornato che consente di "pensare durante la guida". Telecamere migliori e più veloci consentono a Perseverance di acquisire immagini abbastanza rapidamente da elaborare il percorso in tempo reale.

A differenza dei precedenti rover, Perseverance integra un computer aggiuntivo pensato solo all'elaborazione delle immagini, che in sintesi è in grado di fornire una visione artificiale particolarmente evoluta. Con i mezzi precedenti, come Curiosity e Opportunity, un unico computer gestiva ogni operazione e dunque le risorse disponibili andavano condivise con altre attività. Il risultato? La velocità di elaborazione ne risentiva considerevolmente.

Come spiegato sopra, il ruolo umano è ancora importante in fase di pianificazione e anzi, risulta senza dubbio essenziale per l'identificazione tramite immagini satellitari di potenziali trappole per le ruote del rover, come le zone particolarmente sabbiose, in grado di bloccare la capacità di movimento di un mezzo come Perseverance.

Infine c'è un ultimo miglioramento rispetto al sistema di autonavigazione di Curiosity e riguarda lo spazio di sicurezza attorno al rover, che risulta inferiore donandogli maggior agilità. Per essere più chiari, se Curiosity aveva attorno a sé una bolla di sicurezza di circa 5 metri, con Perseverance il limite è rappresentato dallo spazio occupato dalle sei ruote. Il sistema è dotato di maggior sensibilità e capacità di valutazione, pertanto opera scelte che in precedenza sarebbero state scartate per ragioni di sicurezza. Un esempio? Immaginiamo che il rover debba passare tra due rocce posizionate a quattro metri l'una dall'altra: Curiosity eviterebbe il passaggio preferendo girarci attorno, mentre Perseverance non ha nessun problema a passarci in mezzo nel caso in cui l'analisi del terreno si riveli favorevole.

Migliorare il sistema di autoguida si è rivelata non un'opzione ma una necessità, rivela la NASA, poiché era noto sin da prima di arrivare nel cratere Jezero che il suo fondo roccioso avrebbe potuto causare problemi durante gli spostamenti.

Non ci resta quindi che seguire questo incredibile percorso, il cui punto di arrivo sarà in realtà solamente l'inizio...l'inizio di un viaggio scientifico su cui la NASA crede fermamente. Circa 4,5 miliardi di anni fa l'acqua scorreva con forza qui e in altre zone di Marte, e chissà se i resti dell'antico delta fluviale conservino qualche segno di attività biologica. La scoperta del secolo potrebbe essere a portata di mano? In molti lo sperano e anche noi non vediamo l'ora di saperlo. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.