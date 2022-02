Un anno di Perseverance e Ingenuity su Marte

In questo speciale vogliamo fare un riassunto dei principali obiettivi raggiunti in questo primo anno di permanenza marziana dai due mezzi NASA, ma prima di addentrarci è bene raccontare qualcosa in più di Perseverance e Ingenuity.

La missione Mars 2020 resterà nella storia perché per la prima volta delle tecnologie sperimentali inviate sul pianeta rosso potrebbero aprire la via al futuro arrivo dell'uomo e all'invio di mezzi volanti su un pianeta con caratteristiche profondamente diverse da quelle terrestri. Una delle grandi novità infatti, è stata la presenza di un piccolo elicottero chiamato Ingenuity , ben nascosto e protetto sotto la pancia del rover Perseverance . All'inizio nessuno poteva immaginare la bontà del lavoro svolto in fase di progettazione e venne considerato un semplice esperimento tecnologico ad alto rischio di fallimento, ma poi i fatti hanno dimostrato che la sua tecnologia era tutto fuorché acerba, e oggi siamo ancora qui a parlarne poiché quel piccolo mezzo dal peso di 1,8 kg è funzionante e parte fondamentale della missione di esplorazione del cratere Jezero su Marte.

PERSEVERANCE

Il suo nome fu scelto dagli studenti statunitensi grazie all'iniziativa "Name the rover" e la scelta cadde su Perseverance per il carattere evocativo della parola. Al pari delle scelte effettuate con i precedenti rover (Spirit, Opportunity e Curiosity), questo nome dava un forte senso di positività e rimarcava il forte desiderio dell'uomo di espandere le proprie conoscenze, senza fermarsi di fronte a nessun ostacolo. E così venne scelta la "perseveranza" umana come caratteristica distintiva di questo mezzo.

Nonostante l'aspetto molto simile a quello del fratello maggiore Curiosity, su Marte (e in ottimo stato) dal 2012, Perseverance nasconde sotto la scocca alcune tecnologie innovative pensate per consentire in loco studi ed analisi approfondite del terreno e aprire la strada all'arrivo dell'uomo. Non solo, come abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi, è presente un sistema di carotaggio e stoccaggio pensato per la raccolta di campioni marziani che sta dando i suoi frutti e che tra qualche anno permetterà di riportare sulla Terra alcuni frammenti di roccia del pianeta rosso grazie alla missione Mars Sample Return, indicativamente entro il 2030. Ma Perseverance ospita a bordo un laboratorio completissimo e una serie di cam che funzionano a varie risoluzioni e frequenze spettrali, e che consentono di eseguire una serie d'analisi direttamente in loco. Strumenti come la laser micro imager Supercam, la Mastcam-Z grazie alla quale abbiamo ottenuto immagini panoramiche dettagliate, e poi possono essere dimenticatigli strumenti d'analisi tra cui gli spettrometri Sherloc e Pixl.

Ma a bordo del rover ci sono anche delle tecnologie sperimentali, e tralasciando l'elicottero Ingenuity al quale vogliamo dedicare un capitolo a parte, una menzione la merita il generatore d'ossigeno MOXIE, ossia una versione in miniatura di un futuro generatore che un giorno potrebbe consentire la produzione di propellente per i razzi in arrivo su Marte, o addirittura sostenere le prime colonie con ossigeno respirabile.

Di questo prezioso strumento sappiamo con certezza che è stato utilizzato con successo ad aprile 2021, come vedremo a breve, ma i test dovrebbero continuare per almeno 1 anno marziano e MOXIE estrarrà ossigeno almeno altre nove volte. Come anticipato in fase di presentazione di questa tecnologia, dopo una fase test di produzione di ossigeno si passerà a prove in condizioni atmosferiche variabili, infine a estrazioni prolungate. Perseverance è stato a suo tempo oggetto di un articolo omnicomprensivo in costantemente aggiornato, all'interno del quale vi abbiamo raccontato le principali caratteristiche e le differenze con il fratello maggiore Curiosity. Se la sua storia costruttiva vi appassiona vi consigliamo di rileggerlo nonostante risalga a 2 anni fa.