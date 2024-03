Europa Clipper potrebbe scoprire vita aliena prima del 2030

Un esperimento di laboratorio ha dimostrato che gli strumenti a bordo della navicella , che a ottobre partirà verso uno dei mondi più promettenti per la ricerca della vita, sono abbastanza sensibili da rilevare una singola cellula vivente in un singolo granello di ghiaccio .

Secondo un nuovo studio, potremmo essere in grado di trovare vita aliena addirittura entro il 2030! Come? Grazie alla futura missione Europa Clipper .

Per avere un'idea più precisa delle condizioni presenti su queste lune, la NASA sta per inviare una missione verso una di esse entro la fine dell'anno. La sonda spaziale Europa Clipper orbiterà e analizzerà Europa, scendendo fino a 25 km dalla superficie per mapparne la composizione e la geologia, raccogliere misurazioni dell'oceano interno e persino prelevare e analizzare granelli di ghiaccio e polvere che potrebbero essere spruzzati in pennacchi. Sebbene non sia stata progettata come missione per la ricerca della vita, un nuovo studio suggerisce che potrebbe comunque scoprire forme di vita definibili senza ombra di dubbio "aliene".

Un team guidato da scienziati dell'Università di Washington e della Freie Universität Berlin ha condotto un esperimento per verificare se gli strumenti di Europa Clipper potessero rilevare microbi racchiusi in granelli di ghiaccio. Per simulare ciò che la sonda sperimenterà durante la raccolta di dati dai pennacchi di Europa, i ricercatori hanno sparato un sottile getto di acqua liquida nel vuoto, poi hanno usato un laser per eccitare le goccioline e le hanno analizzate con uno spettrometro di massa per determinarne la composizione.