SpaceX Starship, terzo lancio orbitale il 14 marzo: come seguirlo in diretta

SpaceX si prepara per il terzo volo orbitale del suo gigantesco razzo Starship, previsto per giovedì 14 marzo, come annunciato dall’azienda su X. L'evento potrà essere seguito in diretta online, e a breve vi spiegheremo come. Ma prima è bene ricordare di cosa si tratta e perché questo test è così importante.

Starship è il razzo di punta di SpaceX attualmente in sviluppo. Alto oltre 120 metri, è pensato per portare astronauti sulla Luna e su Marte. È attualmente il più grande e potente razzo mai costruito e una volta che sarà operativo avrà l'obiettivo di spingersi oltre i confini dei viaggi spaziali a breve termine e gettare le basi per future colonizzazioni.

Questo razzo è composto da due parti. Starship è il modulo superiore riutilizzabile dove alloggerà l'equipaggio e il carico. Super Heavy è il primo stadio booster, responsabile della spinta iniziale necessaria per lasciare l'atmosfera terrestre.

Sia Starship che Super Heavy sono progettati per essere riutilizzabili, abbattendo notevolmente i costi dei viaggi spaziali. SpaceX sta sviluppando parallelamente una nuova generazione di motori Raptor all'avanguardia, capaci di funzionare anche nello spazio e che verranno impiegati nelle future missioni.