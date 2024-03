Blue Origin è quasi pronta al lancio del primo lander lunare

Stando a quanto dichiarato da John Couluris, vicepresidente senior per la permanenza lunare di Blue Origin, l'azienda è in dirittura di lanciare la versione iniziale, nota con il nome di Mark 1 . L'annuncio è stato dato durante un'intervista al programma "60 Minutes" della CBS News trasmessa lo scorso 3 marzo. Il lander Mark 1 non è pensato per portare astronauti sulla Luna, bensì per testare le tecnologie chiave che saranno poi implementate sul futuro lander lunare con equipaggio di Blue Origin. Si tratta quindi di una missione "precursore" che getterà le basi per l'ambizioso progetto dell'azienda di Bezos.

Continuano gli sviluppi dei lander lunari che presto o tardi riporteranno l'uomo sul nostro satellite naturale, e tra i protagonisti c'è sicuramente Blue Origin , il secondo partner della NASA dopo SpaceX nello sviluppo di un lander. L'azienda aerospaziale di Jeff Bezos prevede di lanciare la prima versione del suo lander lunare Blue Moon , precursore di un futuro lander lunare con equipaggio che sta sviluppando per la NASA, non più tardi del 2025 .

Couluris ha sottolineato come il team stia puntando ad un atterraggio lunare del Mark 1 entro 12-16 mesi. Il lander, attualmente in fase di mockup a grandezza naturale, fungerà da banco di prova per il motore BE-7, i sistemi di propulsione a fluidi criogenici, l'avionica e le comunicazioni in discesa.

Blue Origin prevede almeno due voli del Blue Moon Mark 1 prima di concentrarsi sul lander Mark 2, quello destinato al trasporto di persone. Ricordiamo che a maggio 2023 Blue Origin si è aggiudicata un contratto NASA da 3,4 miliardi di dollari per lo sviluppo del Mark 2 nell'ambito del programma Human Landing System (HLS). Questo lander sarà utilizzato sulla missione Artemis 5 prevista per la fine del decennio, preceduta da una missione dimostrativa senza equipaggio.

Il lancio del Mark 1 avverrà con il New Glenn, il nuovo razzo in fase di sviluppo da parte di Blue Origin. Il primo volo del New Glenn è atteso entro la fine del 2024, dopo alcuni anni di rinvii. Non c'è ancora una data ufficiale, ma il carico più probabile sarà la missione NASA Mars smallsat chiamata ESCAPADE.

Anche per il New Glenn fervono i preparativi. A fine febbraio, Blue Origin ha spostato una versione "pathfinder" del razzo sulla piattaforma di lancio in Florida per effettuare dei test di rifornimento. Il passo successivo sarà l'integrazione con tutti i sette motori BE-4 necessari per il primo stadio.