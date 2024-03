Stasera il lancio del satellite MethaneSAT: fornirà dati per tutti e in tempo reale

Manca davvero poco al lancio del satellite MethaneSAT, infatti, stasera alle 23:00 secondo il nostro fuso orario avverrà il lancio a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9.

MethaneSAT è il primo satellite di questo tipo sviluppato da un'organizzazione ambientalista no profit, l'Environmental Defense Fund (EDF). Il suo obiettivo sarà quello di misurare e tracciare le emissioni di metano in tutto il mondo, fornendo dati cruciali per la lotta contro il cambiamento climatico. Uno degli aspetti più interessanti di MethaneSAT, è che i dati raccolti saranno disponibili gratuitamente e quasi in tempo reale a chiunque attraverso il sito web www.MethaneSAT.org e Google Earth Engine.

Il satellite, costato circa 88 milioni di dollari, è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra l'Environmental Defense Fund, i docenti e i ricercatori dell'Università di Harvard, la BAE Systems, l'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, l'Agenzia spaziale della Nuova Zelanda, Space X e Google, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa. Quest'ultima collaborerà attivamente fornendo aiuto concreto nella mappatura, che vedrà in opera una combinazione di immagini satellitari inedite e il supporto dell'intelligenza artificiale.