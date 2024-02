Lander Odysseus: la sua missione sulla Luna potrebbe già essere terminata

Lo scorso 22 febbraio il lander Odysseus ha raggiunto la Luna , diventando così il primo lander lunare privato ad atterrare con successo sul nostro satellite naturale, una pietra miliare storica per l'esplorazione spaziale. A quanto pare non è stato un atterraggio perfetto nemmeno stavolta e il lander si è inclinato su un fianco dopo il touchdown. La cattiva notizia è che non avrà ancora lunga vita, ma viste le difficoltà tecniche possiamo comunque considerarla una missione di successo.

Quando il lander è arrivato sulla superficie lunare, il team non ha sin da subito festeggiato il successo, questo perché non si è immediatamente riusciti a stabilire un contatto. L'orario previsto dell'atterraggio era passato, ma dov'era la prova concreta che Odysseus non si fosse schiantato?

Successivamente il team ha trovato il modo di riutilizzare uno dei 12 payload di Odysseus, noto come Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing, per farlo agire come la nuova bussola della missione, tuttavia anche quando Odysseus ha finalmente inviato un segnale di comunicazione, questo era estremamente debole. Alla fine, dopo aver esaminato lo stato della navicella spaziale, gli scienziati sono stati in grado di confermare che Odysseus era vivo e vegeto sulla Luna, tuttavia, si sono resi conto che da qualche parte sulla strada per l'atterraggio, Odysseus si era accidentalmente ribaltato finendo su un fianco.

I motivi alla base di questo errore non sono noti, tuttavia si ipotizza che il lander sia sceso più veloce del previsto e abbia effettuato un movimento laterale non previsto. Si parla anche di possibili danni al carrello di atterraggio, ma questa ipotesi non è confermata.