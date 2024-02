Atterraggio storico sulla Luna: il lander privato Odysseus tocca il suolo

La discesa di Odysseus non è stata priva di suspense. Un problema con la telemetria del lander ha ritardato il touchdown di circa un paio d'ore, creando alcuni momenti di tensione per il team di controllo della missione, ma alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi. L'atterraggio di Odysseus è avvenuto vicino al cratere Malapert A, a circa 300 chilometri dal polo sud lunare .

Il successo di questa missione, chiamata IM-1, segna una pietra miliare storica per diverse ragioni. Si tratta della prima volta per un lander privato , poiché veicolo spaziale di questo tipo aveva mai completato un atterraggio morbido sulla Luna prima d'ora. Si tratta anche di un ritorno sul nostro satellite naturale per un mezzo degli Stati Uniti, infatti, l'ultima volta che un lander americano toccò la Luna fu nel dicembre 1972 con la missione Apollo 17. L'entusiasmo per questo successo è palpabile e lo stesso amministratore della NASA , Bill Nelson, ha definito l'atterraggio "un trionfo" e "un enorme passo avanti per l'umanità".

Odysseus, il lander robotico costruito dalla società Intuitive Machines con sede a Houston, Texas, ha completato con successo l'atterraggio sulla superficie lunare il 22 febbraio 2024 , come da previsioni.

La missione IM-1 durerà circa 7 giorni terrestri prima che il lander perda potenza a causa del buio lunare. Ricordiamo che a bordo del lander Odysseus, che è grande come una cabina telefonica britannica, ci sono sei esperimenti scientifici della NASA, diverse tecnologie dimostrative e alcune private, come la protezione esterna "Omni-Heat Infinity" sviluppata da Columbia Sportswear, che ha voluto testare il suo materiale isolante nello spazio profondo. L'obiettivo è principalmente quello di raccogliere dati sulla superficie lunare e testare nuove tecnologie per l'esplorazione spaziale futura, che si riveleranno utili nelle prossime missioni d'allunaggio del programma Artemis.

La NASA ha selezionato Intuitive Machines nel 2019 per la consegna dei suoi strumenti scientifici sulla Luna come parte del programma CLPS ("Commercial Lunar Payload Services"). L'atterraggio di Odysseus è un'impresa davvero notevole che apre la strada a un futuro di esplorazione lunare più audace e ambizioso. Per chi volesse rivivere l'intero evento, proponiamo il replay della missione a seguire.