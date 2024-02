I componenti principali del razzo SLS di Artemis III sono strutturalmente completi

Mentre la NASA lavora allo sviluppo di tutti i sistemi necessari per riportare gli astronauti sulla Luna nell'ambito della campagna Artemis, il razzo SLS sarà responsabile del lancio degli astronauti nel loro viaggio. Con il serbatoio di ossigeno liquido ora completamente saldato, tutte le principali strutture che formeranno il primo stadio del razzo SLS per la missione Artemis III sono pronte per ulteriori allestimenti. L'hardware farà parte del razzo utilizzato per la prima delle missioni Artemis che prevede di far atterrare astronauti sulla superficie lunare vicino al polo sud lunare.

La NASA e Boeing, l'appaltatore principale del primo stadio dell'SLS, stanno attualmente preparando il serbatoio in un'altra cella all'interno dell'area del Vertical Assembly Building chiamata Building 131 cryogenic tank thermal protection system and primer application complex. Il processo di pulizia interna è stato completato il 14 novembre.

I due enormi serbatoi di propellente del razzo contengono insieme oltre 2.8 milioni di litri di propellente superrefrigerato. Il propellente alimenta i quattro motori RS-25 e deve rimanere estremamente freddo per rimanere liquido.

Il primo stadio, insieme ai motori RS-25, produrrà una spinta di oltre 900 tonnellate per aiutare a lanciare la navicella spaziale Orion della NASA, gli astronauti e le scorte oltre l'orbita terrestre e verso la superficie lunare per l'Artemis III. SLS è l'unico razzo in grado di inviare Orion, astronauti e scorte sulla Luna in un unico lancio.

Attraverso Artemis, la NASA invierà astronauti - tra cui la prima donna, la prima persona di colore e il primo astronauta partner internazionale - ad esplorare la Luna per scoperte scientifiche, benefici economici e per costruire le basi per l'invio di future missioni con equipaggio verso Marte. SLS fa parte della colonna portante della NASA per l'esplorazione dello spazio profondo, insieme alla navicella Orion, ai sistemi di terra per l'esplorazione, alle tute spaziali e ai rover avanzati, al Gateway e ai sistemi di allunaggio con equipaggio. Successivamente anche SpaceX parteciperà con la sua HLS, ossia una versione modificata di Starship che fungerà da lander per le future missioni di allunaggio.

A proposito di Marte e delle future missioni, lo sapevate che si sta per concludere la prima simulazione di vita marziana con i primi quattro volontari? Il progetto si chiama CHAPEA e presta inizierà la selezione per una seconda missione di simulazione.