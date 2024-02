Neuralink: il primo paziente sa muovere il cursore del mouse con il pensiero

Il primo paziente umano a cui è stato impiantato un chip cerebrale da Neuralink sembra essersi completamente ripreso e, ora a quanto pare è in grado di muovere il puntatore di un mouse per computer usando i suoi pensieri. Lo ha detto il fondatore della startup, Elon Musk, lunedì sera. Ecco un estratto della sua affermazione, come riportata da Reuters nelle ultime ore.

"I progressi sono buoni e il paziente sembra essersi completamente ripreso, senza effetti collaterali di cui siamo a conoscenza. Il paziente è in grado di muovere un mouse sullo schermo solo pensando", ha detto Musk in un evento Spaces sulla piattaforma di social media X.

Neuralink non si è sbilanciata nel fornire ulteriori spiegazioni anche quando è stata contattata per chiarimenti, e quanto detto da Musk è ampiamente interpretabile poiché non viene spiegato il grado di precisione con cui il cursore viene controllato. Al di là di dubbi e scetticismo, è comunque interessante sapere che ci sono i primi risultati e che l'operazione non ha causato problematiche a posteriori.