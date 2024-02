SpaceX lancia dei satelliti militari: aiuteranno a tracciare i missili ipersonici

Mercoledì scorso, un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato sei satelliti militari per il tracciamento di missili, di cui due prototipi per la Missile Defense Agency e quattro per la US Space Force.

Tutti i modelli in oggetto fanno parte di una nuova generazione progettata per individuare missili ipersonici cinesi e russi, ma anche potenziali minacce da parte di Iran e Corea del Nord. I missili ipersonici, più piccoli e manovrabili rispetto ai missili balistici tradizionali, rappresentano una sfida per i sistemi di difesa missilistica esistenti. I satelliti tradizionali, infatti, riescono a rilevare solamente i missili balistici grazie alle loro traiettorie prevedibili e alle emissioni termiche.

La Space Development Agency (SDA) ha sviluppato un nuovo sistema di sorveglianza: una costellazione di centinaia di piccoli satelliti in orbita terrestre bassa chiamata Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).