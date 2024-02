Odysseus: il lander privato di Intuitive Machines sta volando verso la Luna

Per quanto riguarda questa nuova missione, Il lancio è avvenuto il 15 febbraio alle 07:05 secondo il nostro fuso orario. Circa 7 minuti dopo c'è stato il solito recupero del primo stadio del Falcon 9, che è riatterrato con successo alla Cape Canaveral Space Force Station, adiacente al sito della NASA. Odysseus ha poi impiegato circa 48 minuti per raggiungere l'orbita di trasferimento lunare e tutto è filato alla perfezione, compreso il primo contatto radio. Il lander, grande come una cabina telefonica, è in rotta verso il punto di atterraggio designato vicino al cratere Malapert A, a circa 300 chilometri dal polo sud lunare.

Intuitive Machines, un'azienda spaziale con sede a Houston, ha lanciato con successo i l suo primo lander lunare chiamato Odysseus a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX , partendo come sempre dal Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

La NASA ha un grande interesse per questa missione, nota come IM-1, poiché si tratta di un test fondamentale per il programma Artemis, che mira a stabilire una base lunare con equipaggio entro la fine del 2030. Odysseus trasporta sei strumenti scientifici della NASA che studieranno la superficie lunare e potrebbero fornire dati utili per future missioni con equipaggio.

La missione rappresenta un passo avanti nel programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA, che punta a sfruttare le capacità di lander privati per trasportare strumentazione scientifica sulla Luna a costi più contenuti.

Odysseus trasporta anche sei payload commerciali, tra cui un materiale isolante di Columbia Sportswear. un archivio lunare sicuro per conservare la conoscenza umana. A bordo anche la EagleCam, una telecamera costruita da studenti, che tenterà di scattare delle foto dell'atterraggio. Ci sono poi alcuni strumenti scientifici della NASA, per i quali vi forniamo una breve panoramica.

ROLSES (Radio Observations of the Lunar Surface Photoelectron Sheath) caratterizzerà l'ambiente di plasma elettronico e radio vicino al sito di atterraggio di IM-1;

LRA (Laser Retro-Reflector Array), un piccolo gruppo di riflettori, servirà da punto di riferimento per aiutare i futuri lander a effettuare atterraggi di precisione sulla Luna;

NDL (Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing) utilizzerà la tecnologia LIDAR (light detection and ranging) per raccogliere dati super-precisi durante la discesa e l'atterraggio di Odysseus;

SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies) studierà come il pennacchio di scarico di Odysseus interagisce con lo sporco e le rocce lunari durante l'atterraggio, raccogliendo dati che potrebbero informare i futuri progetti

LN-1 (Lunar Node 1 Navigation Demonstrator), un piccolo faro di navigazione radio dal funzionamento simile al GPS, per dimostrare la tecnologia di posizionamento autonomo dei veicoli spaziali, che potrebbe aiutare i futuri rover e lander lunari ed eventualmente diventare parte di un sistema più grande;

RFMG (Radio Frequency Mass Gauge statement) utilizzerà le onde radio per misurare la quantità di carburante rimasta nel serbatoio di Odysseus, cosa difficile da fare in un ambiente in microgravità.

La NASA ha già in programma altre missioni con Intuitive Machines e prevede di affidarsi a lander privati anche in futuro. Vi lasciamo a seguire il replay della missione di lancio.