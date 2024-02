SLIM: il lander scatta l'ultima foto sulla Luna prima di spegnersi

Con SLIM il Giappone ha voluto testare nuove tecnologie, come i due piccoli rover presenti a bordo. Il Lunar Excursion Vehicle 1 è dotato di una telecamera e di strumenti scientifici, e utilizza un meccanismo di salto per muoversi sulla Luna. Il Lunar Excursion Vehicle 2 , sviluppato in collaborazione tra governo, industria e università, è una sfera così piccola da stare nel palmo della mano. Una volta sulla superficie, le sue due metà si separano leggermente, permettendogli di rotolare.

Il lander lunare SLIM è atterrato sulla Luna capovolto e in maniera rocambolesca, ma come vi abbiamo raccontato nell'ultimo aggiornamento è riuscito a riaccendersi dopo oltre una settimana approfittando della proficua e momentanea posizione del sole rispetto al mezzo , che ha permesso ai pannelli solari di ricaricare la batteria.

L'immagine mostra un paesaggio lunare desolato e in ombra, con il lander leggermente inclinato. La vista è resa ancora più inquietante dal titolo del comunicato stampa della JAXA: "Ultimo rapporto da SLIM prima della notte lunare". La seconda e meno recente immagine ci offre, al contrario, uno sguardo più dettagliato e rincuorante, sebbene si veda molto bene la posizione errata di SLIM.

Il team ha confermato che il lander alimentato a energia solare è entrato in una fase di riposo che durerà almeno fino all'arrivo di nuova luce, ma le sue possibilità di riprendere le operazioni in seguito non sono alte. Il problema è che il solo fatto di essere riuscito a riaccendersi è una grande conquista, se consideriamo che non era stato sviluppato per sopravvivere in queste condizioni. Lo spiega moto bene il team responsabile del suo controllo, come da una recente pubblicazione su X.

"Sebbene SLIM non sia stato progettato per resistere alle rigide notti lunari, abbiamo intenzione di tentare di riavviarlo a metà febbraio, quando il sole illuminerà nuovamente le sue celle solari"

Nonostante il pessimismo, la missione SLIM ha già raggiunto un successo inaspettato atterrando con successo sulla Luna anche da capovolto. SLIM è stato progettato per atterrare all'interno di una zona di 100 metri di diametro, molto più piccola rispetto a quelle affrontate da lander lunari precedenti, le cui zone di atterraggio potevano coprire diversi chilometri. Questa tecnologia potrebbe facilitare gli allunaggi futuri, consentendo alle navicelle di atterrare in aree relativamente piccole, anche su terreni rocciosi o irregolari, anziché dover trovare ampie zone sgombre. Tale capacità sarà particolarmente importante in futuro, quando le principali agenzie spaziali si concentreranno su specifiche aree di interesse nel polo sud lunare.