Ingenuity addio: guasto irreversibile per l'elicottero marziano durante il 72° volo

La missione Ingenuity è finita: l'ha annunciato nelle scorse ore la NASA. A quanto pare quello che è di fatto stato il primo veicolo in grado di volare su un pianeta diverso da quello terrestre ha avuto un incidente durante l’ultimo volo, almeno una pala si è rotta, e non sarà più in grado di decollare di nuovo. Ingenuity ha volato ben 72 volte su Marte, per un totale di oltre 2 ore e 8 minuti, e ha coperto una distanza di 17 km. La NASA osserva che sono traguardi ben maggiori di quelli che erano stati prefissati in origine.

Ingenuity non solo ha fornito informazioni preziosissime agli scienziati della NASA sulle dinamiche di volo extraterrestre, gettando le basi per la realizzazione di strumenti molto utili alle future missioni esplorative del sistema solare, ma è stato un fantastico sistema di ricognizione per il rover Perseverance.