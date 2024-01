Il lander lunare giapponese SLIM è stato costretto a spegnersi

Il lander SLIM giapponese è stato costretto a spegnersi sulla luna a causa dell'impossibilità di catturare la luce con i suoi pannelli solari, ma c'è ancora speranza che il veicolo spaziale possa essere riattivato.

Lo scorso 19 gennaio Il lander è riuscito ad atterrare con successo all'interno del piccolo cratere Shioli alle 16:20 del 19 gennaio secondo il nostro fuso orario. L'Agenzia spaziale giapponese, JAXA, ha confermato l'atterraggio poco meno di due ore dopo e successivamente due piccoli rover, Lunar Excursion Vehicle 1 e 2 (LEV-1 e 2), sono stati dispiegati sulla superficie del nostro satellite naturale. Il risultato ha dimostrato l'approccio tecnico di SLIM e ha reso il Giappone il quinto paese a far atterrare con successo un lander sulla luna.

Tuttavia, i pannelli solari di SLIM non stavano generando energia, pertanto la JAXA ha dato la priorità all'acquisizione dei dati mentre il veicolo spaziale funzionava con la batteria residua. Il primo sospetto è stato che l'orientamento del lander rispetto al sole avesse reso i suoi pannelli solari inutilizzabili.

In una serie di post su X, ex Twitter, tramite un account ufficiale della missione, il 22 gennaio la JAXA ha dichiarato che SLIM ha scollegato la batteria al 12% per evitare la sovrascarica. SLIM si è spento poco dopo, ma prima che ciò avvenisse la JAXA è riuscita a ottenere molti dati.

C'è ancora la possibilità che il veicolo spaziale venga riattivato più tardi e secondo i dati telemetrici I pannelli solari di SLIM sono rivolti a ovest. Ciò significa che le celle non ricevono luce solare e non possono generare elettricità per alimentare il veicolo spaziale.