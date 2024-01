SpaceX ha lanciato con successo la missione spaziale privata AX-3 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) . Tra i membri dell’equipaggio c’è un italiano, il colonnello Walter Villadei . Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato dal Pad 39A presso il Kennedy Space Center della NASA, in Florida, il 18 gennaio alle 22:49 secondo il nostro fuso orario, trasportando la capsula Crew Dragon "Freedom" in cielo per la terza missione organizzata dalla società privata di Houston, Axiom Space. Il lancio è avvenuto con successo e il primo stadio del razzo Falcon 9 è atterrato nella zona designata, completando così il suo recupero. La capsula Freedom si è separata dal secondo stadio del Falcon 9 circa 12 minuti dopo il lancio, iniziando il viaggio orbitale di circa 36 ore che le permetterà di raggiungere la ISS.

La squadra di quattro membri di AX-3 è guidata da Michael López-Alegría, ex astronauta della NASA e attuale capo astronauta di Axiom Space. Il pilota della missione è Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Italiana, che ha già volato a giugno 2023 con una missione suborbitale di Virgin Galactic. Il primo astronauta turco, Alper Gezeravcı, e il membro di riserva dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Marcus Wandt, sono i specialisti di missione. Ax-3 è presentato come "la prima missione commerciale astronautica completamente europea" verso la ISS, poiché López-Alegría è cittadino spagnolo oltre che statunitense.



La capsula è programmata per raggiungere la stazione spaziale la mattina presto del 20 gennaio, attraccando con il modulo Harmony intorno alle 11:15 di sabato 20, secondo il nostro fuso orario. Gli astronauti trascorreranno circa due settimane lavorando come residenti integrati nel laboratorio orbitale, conducendo ricerche sulla microgravità e su vari settori scientifici. Dopodiché gli astronauti di Ax-3 torneranno sulla Terra con un atterraggio in mare al largo della costa della Florida. Per chi volesse rivedere l'intera sequenza di lancio, vi proponiamo a seguire il replay completo.