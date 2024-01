Il lander lunare Peregrine si schianterà sulla Terra

Come vi abbiamo raccontato nella notizia originale, il lander Peregrine è il primo lander lunare privato statunitense a essere lanciato e il primo a trasportare esperimenti della NASA e carichi utili commerciali destinati alla luna. Trasportava cinque esperimenti della NASA e 15 altri carichi per una varietà di clienti, tra cui resti umani di celebri personaggi (tra cui alcuni attori di Star Trek) destinati a una sepoltura sulla luna.

Sebbene in una fase iniziale non fosse chiaro quale sarebbe stato il suo destino, ora sappiamo con certezza che si trova su una traiettoria che lo riporterà verso la Terra, dove probabilmente brucerà durante il rientro atmosferico . La società dovrebbe tenere una conferenza stampa giovedì per discutere dello stato della missione.

Il lander lunare privato Peregrine , lanciato l'8 gennaio 2024, è ora in rotta di collisione con la Terra come confermato dall'azienda costruttrice, Astrobotic, sul suo profilo social di X. Ricordiamo che il lander ha subito una perdita di carburante poco dopo il lancio, talmente elevata che ha vanificato la possibilità di atterrare sulla luna come previsto.

La notizia della possibile collisione del lander Peregrine con la Terra è stata accolta con disappunto da molti nell'industria aerospaziale. "È una grande perdita per Astrobotic e per la NASA", ha dichiarato John Logsdon, ex direttore del National Space Policy Institute. "Il lander Peregrine era un'importante pietra miliare nel programma lunare commerciale della NASA".

La perdita del lander Peregrine non significa che il programma lunare commerciale della NASA sia in difficoltà. La NASA ha ancora in atto una serie di altri contratti per lander lunari commerciali, tra cui quelli con Blue Origin, Dynetics e SpaceX.

Si tratta sicuramente di una battuta d'arresto per Astrobotic, ma trattandosi di una prima volta il fallimento era ampiamente contemplato. La società sta ancora pianificando di lanciare il suo prossimo lander lunare nel 2025. Il nuovo modello sarà più grande e più potente di Peregrine e sarà in grado di trasportare un carico utile maggiore.

