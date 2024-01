NASA presenta il jet supersonico X-59 con boom sonico silenzioso

Si tratta di uno dei tanti velivoli innovativi che l'agenzia spaziale statunitense sta sviluppando e in precedenza era stato visto solamente in vari stadi di sviluppo, custodito all'interno dell'hangar. Come ricordato dal vice amministratore della NASA, Pam Melroy, l'agenzia ha una lunga storia nello sviluppo di nuove tecnologie d'aviazione.

Dopo anni di sviluppo, NASA e Lockheed Martin hanno presentato il rivoluzionario jet supersonico X-59 dotato di tecnologia supersonica silenziosa . Il velivolo è stato svelato davanti a una folla di quasi 150 persone presso la leggendaria struttura Skunk Works di Lockheed Martin a Palmdale, in California, un sito di ricerca e sviluppo dove spesso prendono vita tecnologie segrete. Per arrivare al risultato la NASA ha investito qualcosa come 248 milioni di dollari , che ha riversato nel progetto affidandosi al partner nel 2018.

Come possiamo notare dalle prime foto condivise, la sezione del naso a forma di becco dell'aereo spicca in modo prominente mostrando che non è presente una finestra frontale. Questa scelta di design non è ovviamente casuale e aiuta a ridurre il boom sonico che l'aereo produce. Il velivolo è dotato di quello che la NASA definisce un sistema di visione esterna, o XVS, che consiste in una telecamera e uno schermo montato in cabina che offre ai piloti una vista in realtà aumentata di ciò che sta davanti all'aereo.

La NASA prevede di iniziare a testare l'X-59 nel 2025. Le prime prove di volo si svolgeranno su diverse rotte aeree degli Stati Uniti, comprese alcune aree urbane. Lo scopo è raccogliere dati sulla percezione del boom sonico da parte delle persone che vivono o lavorano nelle aree sorvolate dall'aereo. Se i test saranno positivi, l'X-59 potrebbe aprire la strada al ritorno del volo supersonico commerciale e i vantaggi potrebbero essere enormi. I jet supersonici potrebbero consentire di ridurre i tempi di viaggio su rotte aeree lunghe, come quelle tra New York e Los Angeles.

L'ultimo X-plane della NASA (dove la 'X' per "esperimentale") è il frutto di decenni di ricerca e ha il potenziale per rivoluzionare il design degli aerei, come afferma Melroy in riferimento alla soluzione AR utilizzata.

"Questa tecnologia rivoluzionaria è davvero una luce guida per un futuro in cui le barriere di visibilità nel design degli aerei possono essere superate con questa soluzione inventiva. Non è solo un aereo, è un X-plane. È la manifestazione di un genio collaborativo."

Tuttavia, è ancora presto per dire quale sarà il futuro dell'X-59. I risultati dei test del 2025 saranno fondamentali per determinare se l'aereo è pronto per il volo commerciale o se sarà relegato in altri ambiti d'utilizzo nelle fasi iniziali.