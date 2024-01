Mentre si trovava parcheggiato prima di una pausa dai suoi lavori in vista della congiunzione solare marziana di novembre, il rover Curiosity ha utilizzato le sue Hazcam per uno scopo diverso dal solito, ossia catturare uno splendido time-lapse marziano della durata di ben 12 ore.

Qualche settimana fa i rover della NASA hanno avuto un po' di tempo libero dal loro lavoro mentre l'agenzia aspettava la congiunzione solare marziana, un fenomeno naturale che avrebbe potuto potenzialmente interferire con le comunicazioni. In vista della pausa il rover Curiosity è stato parcheggiato, ma le sue telecamere di rilevamento di eventuali pericoli lungo il tragitto (Hazcam) hanno continuato a scattare foto. Curiosity ha così registrato il passaggio di una giornata marziana in 12 ore dalla sua posizione di stazionamento, catturando la sua ombra mutevole sul terreno mentre il sole si spostava da est a ovest.

Il rover è stato incaricato di registrare sequenze di 12 ore pochi giorni prima che la congiunzione iniziasse a metà novembre, stando a quanto raccontato dalla NASA. L'idea era di vedere se in quei lassi di tempo potevano essere catturati eventuali eventi meteorologici, ma alla fine non è accaduto nulla di anomalo. Le immagini che Curiosity ha scattato l'8 novembre sono comunque piuttosto incantevoli e sono stati assemblate in un video che mostra la vista dalla sua Hazcam anteriore. Ve lo proponiamo a seguire.