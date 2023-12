SpaceX ha comunicato su X che il primo stadio del razzo si è rovesciato sul ponte della nave drone autonoma Just Read the Instructions (JRTI) quando si trovava a circa 160 km da Port Canaveral. Ciò significa che l’atterraggio è avvenuto con precisione come al solito, ma poi durante le operazioni di rientro i forti venti e le onde hanno compromesso la stabilità del booster.

Il giorno di Natale non è stato così lieto per SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, poiché il primo stadio del suo Falcon 9 più celebre, il modello B1058, è stato irrimediabilmente danneggiato a causa di una combinazione di fattori sfortunati non imputabili per forza a errori umani.

La sorte nefasta del B1058 è stata causata principalmente dal maltempo in mare, ma non possiamo nemmeno dimenticare l'età del razzo stesso, come spiegato molto bene da Kiko Dontchev, il VP Launch in SpaceX. Alcuni componenti non erano stati aggiornati, e nel caso specifico uno in particolare mostrava tutti i segni della vecchiaia.

I booster diventano instabili quando si verificano determinate condizioni di atterraggio che portano a un carico irregolare delle gambe. Vento forte o mare mosso causano poi il dondolio e lo scivolamento del booster che può portare a un peggioramento della situazione. In questo stato, fissare il booster con l'Octagrabber è molto difficile e spesso riesce solo parzialmente. Abbiamo ideato delle gambe autolivellanti che equalizzano immediatamente il carico sulle gambe all'atterraggio dopo aver sperimentato una simile instabilità due anni fa a Natale (primo volo del 1069). La flotta è per lo più dotata di queste gambe, ma il modello 1058, data la sua età, non lo era. Ha incontrato il suo destino quando ha subito una tempesta in mare.

SpaceX non si arrende e sta già lavorando a nuovi design e soluzioni per i suoi Falcon 9, che continueranno a essere i protagonisti dei lanci spaziali commerciali in orbita bassa nei prossimi anni. E per i progetti più complessi? Starship dovrebbe essere la risposta, e proprio nelle prossime settimane SpaceX potrebbe tentare un nuovo lancio test del suo prototipo, dopo la precedente esperienza risalente a novembre.